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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠盼京華城報告送監院　白批「玩弄柯文哲」：國民黨精神錯亂？

記者袁茵／台北報導

台北市議會日前成立3個專案小組，調查前台北市長柯文哲任內「三大案（北士科、京華城、台智光）」，京華城專案調查小組30日拍板調查報告5大結論、8大建議，以及由民眾黨台北市議員陳宥丞撰寫的「不同意見書」。陳宥丞下午召開記者會，表示調查報告塵埃落定、查無不法，但藍綠又要再送監院糾正或彈劾，質疑合理及必要性何在？

▲▼民眾黨台北市議員陳宥丞。（圖／記者陳家豪攝）

▲民眾黨台北市議員陳宥丞。（圖／記者陳家豪攝）

台北市議會京華城專案調查小組30日上午召開最後一次會議，拍板5大結論、8大建議及陳宥丞「不同意見書」。陳宥丞於下午2時召開「京華城調查報告出爐！查無不法，別再政治辦案！」記者會，表示調查報告屬於多數決，從上週至今有再三跟與會人員確定，議會結論跟建議有絕對的政黨立場及主觀價值判斷，而他尊重他黨議員發言，也感謝雖擁有人數絕對優勢，仍同意民眾黨附上「不同意見書」。

陳宥丞提及，但由於結論與建議內容過於武斷及主觀，也未參考專家學者及中央函釋，如學者楊智傑、國土署回函或市府官員陳述皆未公平如實呈現。

陳宥丞表示，律師蘇芝昇曾指出，台北市議員組成的調查小組自今年5月以來，召開了10次調查會議，認為有議員完全無視於偵查不公開原則和無罪推定原則，更不用說客觀、公正、專業的基本程序正義，內容提及詢答過程批判，甚至羞辱或恐嚇不續聘等態度，外界看來不免像政論延伸或是私設刑堂。

▲▼民眾黨台北市議員陳宥丞。（圖／記者陳家豪攝）

陳宥丞說，京華城案終究是複雜且事涉司法，呼籲各方支持者冷靜，調查報告的公信力及民眾黨提出「不同意見書」皆須受社會大眾檢驗和公評。調查報告塵埃落定，既然查無不法，也別像蘇芝昇所言，讓市府難以聘任到真正的專家學者，最終受害的將是市民，可能也會讓台北市議會的公信力蕩然無存。

而陳宥丞稱，今日比較意外的是，藍綠議員共同認定要將京華城報告再次送監察院糾正或彈劾，京華城案已有2次監院調查報告，議會是以監院報告內容啟動調查，調查報告迄今也已完成，更有司法程序審理中，再送監院合理及必要性何在？

陳宥丞批評，希望將案件送入監察院，政治辦案是民進黨的策略，國民黨卻應聲附和，但立院國民黨團說過「民進黨將監察院塞入大量親綠人士政治酬庸，根本是把監察院當成自己的禁臠，認為民進黨雙重標準根本就是在『耍弄人民、玩弄民主。」所以提議要廢除民進黨的「附隨組織」監察院。

陳宥丞質疑，如今國民黨遇到了柯文哲就轉彎，配合綠營啟動鷹犬院對在野黨進行政治清算，如果民進黨的監察院是耍弄人民、玩弄民主，那國民黨決定和民進黨聯手「耍弄民眾黨、玩弄柯文哲」？ 國民黨是不是精神錯亂、雙標辦案。

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