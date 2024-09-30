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社會 社會焦點 保障人權

登雙龍林道墜10m！女山友骨折受困10hrs　救援隊揹下山送醫

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

一行16人登山隊伍，9月28日從雙龍林道入山，攻頂鑾安堂，預計29日原路折返，其中47歲黃姓女山友於29日返回途中，不慎摔落邊坡約10公尺深，南投縣政府消防局獲報後，抵達現場將人救出，今（30）日將女山友交由救護車後送竹山秀傳醫院。

▲▼ 女山友摔落雙龍林道大腿骨折 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲女山友摔落雙龍林道，救援隊到場揹下山送醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣政府29日12時35分接獲報案，稱有一行16人登山隊伍，9月28日從雙龍林道入山，攻頂鑾安堂，預計29日原路折返，其中黃女於返回途中，距登山口2~3K處，不慎摔落邊坡約10公尺深，意識清楚、左大腿疑似骨折，請求救援。

南投縣政府消防局獲報後即組成救援小組共6人前往救援，17時59分行經雙龍林道3K處，因路基掏空車輛無法通行改徒步入山， 於20時55分終抵達事故點上方，隨即架設繩索進行救援， 22時6分脫困至林道。救援人員原以揹負方式下撤，因山區夜間道路難行且風勢大，帶隊官在評估傷患身體情況穩定及救援人員安全考量下，擇就近適當地點紮營。

▲▼ 女山友摔落雙龍林道大腿骨折 。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣政府消防局表示，今6時35分拔營下撤，大隊再派遣第二梯次消防人員4名駕救護車及機車前往協助救援及接駁。10時47分兩梯次人員會合，12時38分將傷患上救護車後送竹山秀傳醫院。

南投縣政府消防局呼籲山友，0403花蓮地震及凱米颱風侵襲後山區多數路段崩塌毀損且目前山區氣候不定多為午後雷陣雨，恐有土石崩塌及溪水暴漲危險，請山友近期切勿冒險上山，以免發生意外。

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