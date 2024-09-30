他嗑了迷幻蘑菇「揮斧頭自剁GG」　又把殘根切成好幾段

▲奧地利一名男子食用迷幻蘑菇後，把自己的生殖器切下。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者吳美依／綜合報導

奧地利一名男子食用「迷幻蘑菇」之後，持斧頭把自己的陰莖剁下來，切成好幾段，再儲存在罐子裡，幸好及時就醫，最終成功接回去。這起病例研究21日被發表在「Mega Journal of Surgery」。

根據研究，37歲患者酗酒並且罹患憂鬱症，獨自待在渡假小屋時，吃下4、5朵「迷幻蘑菇」，才會出現自我傷害的行為。他離開現場求助時，被一位居民發現，在受傷5小時之後，終於獲得救治。

菲爾德基希醫院（Hospital Feldkirch）醫療團隊透露，患者無法完全回憶事發過程，但曾用布料包紮傷口、試圖止血，並把切下來的器官放入裝滿雪和泥土的罐子裡，導致陰莖不僅受損也遭汙染，儘管被小心清潔及修復，仍然只有一部分能夠接回去。

患者術後立刻被安排接受精神專科及泌尿專科治療，雖然出現組織壞死等情況，但隨時間過去逐漸好轉，勃起及排尿功能也在數月後恢復。

《紐約郵報》等外媒報導，「迷幻蘑菇」含有天然化合物「賽洛西賓」（Psilocybin）又稱裸蓋菇鹼，攝入將會引起幻覺，但經研究發現，對憂鬱症、焦慮症、成癮、創傷後壓力症候群（PTSD）等精神疾患具有療效，原理是改變大腦血清素受體，進而改變感官、強化情緒。

據信，這是第一起與「賽洛西賓」有關的克林索爾症候群（Klingsor syndrome）案例，後者意指精神疾病患者對自己的生殖器官造成傷害。