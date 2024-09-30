好市多「1款減重麵包」　健身教練實測血糖驚呆！內行：微烤更好吃

▲麥斯吃兩片好市多穀物吐司。（圖／Max麥斯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



網搜小組／劉維榛報導

許多人減重會改攝取低GI食物，而一名健身教練Max麥斯分享好市多「科克蘭有機21穀物吐司」，號稱是賣場內少數的低GI食物，他吃了兩片實測血糖狀況，從90到110左右開始慢慢下降，後來又升到144，接著又降到108，讓他大推「很適合減脂的時候吃！」

麥斯在IG貼出一段影片，他在好市多買了一條科克蘭有機穀物吐司，號稱是低GI麵包，結完帳後，麥斯乾脆直接在門口試吃並實測血糖狀況。

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麥斯吃了2片、熱量約226大卡，並笑稱吃起來「有點過於健康的味道」，半小時後數據出爐，血糖從90升到110，接著開始慢慢下降，讓他驚呼「真的可以買！」

再過半小時後，麥斯又有更新發現，說他血糖升到144最後緩慢下降到108，總結來說「很適合減脂的時候吃的低GI食物，對血糖很穩定且能延緩飢餓。」

▲麥斯實測血糖。



也有網友分享各種吃法，「這微微烤過更好吃喔」、「加蛋跟酪梨跟牛肉洋蔥超好吃」、「這個最大的問題是要吃很久，不然就要放冷凍」、「電鍋蒸過比較濕軟好入口（鍋蓋留縫），再配藍莓果醬又一種口感」、「切塊氣炸烤箱170度烤5分鐘，再淋上加了一小撮減鈉鹽的希臘優格就非常好吃了」。

留言串中，有網友看完影片後納悶反問，「血糖90→110→144這樣還是有增加不是嗎？」麥斯解釋，血糖本來就會上升到他該去的高度，平穩上升可以延緩飢餓，還比較健康。

本文獲原PO授權