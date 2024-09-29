2024NLP教練百人體驗　熱情實現社教公益

▲中華國際NLP教練研究發展教育協會，29日在台南市舉辦「2024百人NLP教練公益活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華國際NLP教練研究發展教育協會，29日在台南市舉辦「2024百人NLP教練公益活動」，由創會理事長吳璨因、陳璿羽理事長及理監事們帶領經驗豐富的NLP教練，為對NLP教練有興趣的民眾提供40分鐘的一對一教練環節，再創全台灣同一時間教練個案人數新紀錄。

NLP教練協會由吳璨因於2022年偕同一群NLP教練共同創立，目的是希望透過有效的NLP（Neuro-Linguistic Programming，簡稱神經語言程式學），教練工具提升民眾的生活品質、溝通能力及協助民眾完成自我的目標，推動和諧、向善的社會風氣。

活動是讓沒有接觸過NLP教練技術的民眾有機會體驗，透過一對一教練環節，協助梳理個人內在衝突、內心矛盾以及設定一個心中想要完成的目標。對於職場溝通、親子溝通、過往事件的糾結、目前的困境和實現人生的未來目標都有很大的幫助。

活動最後，邀請現場民眾上台回饋被教練後的收穫，有些修正了沉苛已久的觀念與想法、有些解決多年困擾的議題、有些情緒當下被釋放、有些梳理了人際關係的盲點、有些對未來設定新的目標感到更自信，民眾反映藉由NLP教練活動感到內心充滿力量，心情輕鬆許多，成為更強大的自己。

一位民眾分享，原本從小到大不敢上台講話，經過教練環節的調整而有自信及勇氣上台分享，一位教練分享，因為之前參加過百人教練，第一次體驗到NLP教練的強大效力，進而開始學習NLP教練，在今年也正式成為授證的合格教練。期待未來協會能多舉辦類似公益活動，讓NLP教練技術更加普及，甚至建立NLP教練幸福家庭。

該協會是台灣唯一一個內政部核可的全國性NLP教練組織，也是目前全國唯一舉辦NLP教練評鑑的協會，每月舉辦兩次免費線上演講，定期舉辦公益活動，包含百人教練、百人催眠、母親表揚大會和捐血活動，相關訊息歡迎追蹤「中華國際NLP教練研究發展教育協會」粉絲專頁。