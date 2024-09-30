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颱風山陀兒北上　南韓提前呼籲防災：10／3起可能影響南部

▲▼颱風山陀兒10/4 18:00風場預報。（圖／中央氣象署風場預報）

▲颱風山陀兒10/4 18:00風場預報。（圖／中央氣象署風場預報）

文／中央社

今年第18號颱風山陀兒持續增強，各國氣象局預測路徑可能在通過台灣後北上，10月3日起影響韓國南部地區、帶來大雨，韓國政府29日為此提前召開應對會議。

根據韓國氣象廳預測，山陀兒受到中國內陸高壓牽引，從菲律賓馬尼拉東北部海上一路向西北方移動後，可能在10月4日上午9時左右抵達台北東北方530公里處海域，接近韓國最南端的濟州島南方海域。

各國氣象當局對山陀兒北上路徑預測仍有差異，若受到中國內陸高壓牽引力道大於預期，山陀兒可能在經過台灣後稍微減弱，並登陸中國南部地區；但若移動路徑是經過台灣東側，向東北方移動，那可能受到來自西北方的低氣壓影響，隨著影響位置不同，移動速度可能減緩，或加快北上速度。

多數預測認為山陀兒可能登陸朝鮮半島，或經過台灣海峽。韓國氣象廳依目前路徑預測，山陀兒可能在10月3到5日間為韓國南部及東海岸一帶帶來雨勢；當地上週才剛因集中降雨釀災，若再次受大雨侵襲，可能帶來更嚴重災害。

韓國政府29日為防範災情召開應對會議，盤點最有可能受災的地區、設施，預先擬定居民疏散、道路管制等方案，由於颱風預期接近日期與10月3日的國定假日重疊，政府也呼籲民眾盡量減少外出，做好防災準備。

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