2024年沒連假了！　一票上班族「這天請假」爽放4日

▲許多民眾把握2024年最後一個國定假日，祭出「請假」爽放連續假期，計畫出遊。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

下個星期將邁入10月，而2024年最後一個國定假日就是10月10日雙十國慶（國慶日），國慶日是星期四也代表隔天又要上班、上課，今年沒有彈性休假，讓不少民眾怨聲不斷。不過有民眾在網上分享，只要在10月11日星期五請假，就能連放4天的假期，還能計畫出遊。

日前網路論壇Dcard上有登山客揪團爬山，時間就訂在國慶日左右，分享只要在10月11日星期五請假，就有4天假期，有充裕的時間到南湖大山、新康橫斷或奇萊東稜等知名登山路線。還有網友分享請假後的4天「國慶連假」，計畫去台灣離島或知名景點遊玩。

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雖然今年國慶沒有連假，但不少按照政府行事曆休假的民眾，認為真的想要休連假，就在10月11日請假就好，「11日早就請好特休」、「請假完畢，享受最後一個連假囉」；其實也有一些排休的民眾很無感，「跟我們無關，請休假自己排」、「嘿嘿，排休要幾天連假自己決定」。

根據台北市政府勞動局資料顯示，2024年勞工應放假的國定假日，只剩下10月10日國慶日。今年國慶日在星期四，並沒有像往年遇到國定假日在星期四，會將星期五改為彈性放假日，讓民眾有4天連續假期的機會，代表民眾國慶日放完假，星期五還得上一天班或一天課，才能放周末兩天假日。

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