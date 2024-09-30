山陀兒暴風圈今晚觸陸　粉專曝8縣市颱風假可能連放2天

▲山陀兒颱風逐漸接台灣，暴風圈明天下半天逐漸籠罩全台，各地風雨變得更明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒來勢洶洶，中央氣象署預估，暴風圈今下半天接觸恆春半島，氣象粉專「用事實說颱風」指出，暴風圈明午後逐漸籠罩台灣陸地、周三影響最劇，預估明天白天可能放颱風假的縣市有雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭，周三則是全台縣市皆可能達放颱風假標準。

「用事實說颱風」表示，山陀兒颱風路徑持續西偏，對高雄、屏東威脅大增，各地的影響程度有極大變化，預估明天白天可能達放颱風假標準的縣市包括：屏東、台東、花蓮、宜蘭、台南、高雄、嘉義、雲林。明晚可能達標縣市為北北基、宜花東、南高屏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「用事實說颱風」指出，周三颱風影響最劇，全台縣市皆有達放颱風假標準的機會，周四可能達標縣市為東部山區、北部山區部分鄉鎮。也就是說，雲林到屏東、宜花東8縣市有連放兩天颱風假的機會，但是否放假，依各縣市政府公布為準

粉專提醒，山陀兒強度又略微增強，預計以中颱上限靠近陸地，今起留意外圍環流帶來間歇風雨，明天午後暴風圈逐漸籠罩台灣陸地，可能從高屏登陸，周三適逢大潮，雲嘉南屏地區威脅大增，留意狂風豪雨，東部、北部山區須嚴防共伴效應帶來劇烈降雨。

根據行政院人事行政總處《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，依據氣象預報，颱風暴風半徑4小時內可能經過的地區，平均風力達7級以上或陣風達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達到山區200毫米、平地350毫米，得宣布停班停課。

氣象署預報員葉致均表示，山陀兒強度以中颱上限機率最高，也不排除變強颱，預計暴風圈今下半天接觸恆春半島，且暴風圈會影響全台；路徑短時間先偏西北西，周二後逐漸北轉朝東北前進，可能在高雄、屏東登陸機率高一些，但還會調整，仍得觀察。