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2024年桃園市議長盃路跑　14國逾萬跑友參加成績揭曉

▲2024年桃園市議長盃路跑14國逾萬跑友參加

▲2024年桃園市議長盃路跑，已成桃園品牌。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

邁入第15屆的2024年桃園市議長盃路跑活動，29日清晨在青埔運動公園棒球場熱絡登場，吸引來自14國及在地萬名跑友參加。議長邱奕勝表示，這項活動從桃園縣橫跨到桃園市時代，從5000人到現今逾萬人參加，還有跑者搭飛機、坐機捷來參加，為桃園的國際化與健康城市形象再添光彩。

▲2024年桃園市議長盃路跑14國逾萬跑友參加

▲2024年桃園市議長盃路跑鳴槍。▼跑友奮力向前跑。（圖／市議會提供）

▲2024年桃園市議長盃路跑14國逾萬跑友參加

2024年桃園市議會議長盃路跑活動，今年吸引本地民眾，更吸引了來自14個國家的外籍跑友逾萬人參與。參與者年齡層從10歲以下的幼童到高齡80歲以上的長輩都共襄盛舉，另還有許多社團組隊參加。

▲2024年桃園市議長盃路跑14國逾萬跑友參加

賽事共分為21公里、11.5公里競賽組及4.5公里休閒組三個組別，涵蓋了不同層次的運動需求。比賽結果方面， 21公里組由陳培芮奪冠，僅花費79分34秒完成；11.5公里組則由陳俊勛花費45分50秒奪冠，展現強勁的實力。

▲2024年桃園市議長盃路跑14國逾萬跑友參加

市府體育局提及，今年度路跑響應「2050淨零排放」政策，推動低碳活動指引審查機制，從「能源使用」、「綠色運輸」與「廢棄物減量」三大面向，配合規劃里民共乘、前導車替換腳踏車、補給品選用在地食材及電子成績查詢等多項節能減碳措施，共同努力減少環境消耗，實踐綠色路跑賽事。

包括市長張善政、立法委員魯明哲、邱若華，副議長李曉鐘，市議員徐其萬、梁為超、葉明月、錢龍、張碩芳、彭俊豪、黃崇真、黃家齊等出席活動。

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