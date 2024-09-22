長庚永慶盃路跑　萬人不畏風雨為健康而跑

▲嘉義長庚2024永慶盃路跑，萬人風雨無阻參與盛會 。（圖／嘉義長庚提供）

記者翁伊森／嘉義報導

邁入第15屆的長庚永慶盃路跑，22日四地開跑，嘉義場吸引萬人參加，活動由嘉義長庚醫院楊仁宗院長主持，並邀請嘉義縣翁章梁縣長、蔡易餘立委及多家醫療機構院長與會，共同推動運動風氣，傳達健康促進理念。並為延伸ESG環保永續目標，今年路跑紀念衫特地採用南亞可回收利用的寶特瓶環保紗材質製作，讓路跑活動不僅有益身體健康，更善盡對環境友善的責任，落實ESG 理念。

▲嘉義長庚醫院院長楊仁宗於2024永慶盃路跑致詞 。（圖／嘉義長庚提供）

楊仁宗院長表示，長庚醫院秉持創辦人王永慶先生堅持運動的精神，今年已是永慶路跑舉辦第15年，本次路跑規劃有3公里與8公里，路線行經故宮南院園區，沿著園區內的湖畔步道蜿蜒前進，在健康路跑的同時亦沉浸於藝文氣息中，適合全家大小一起參與。

路跑活動今年以「病安發聲，永續發展」為主題，除落實ESG 理念採用環保紗材質紀念衫外，同時響應全國病人安全週活動，全員穿著永慶盃路跑招牌橙色運動衫，並以「孕產安全，你我共守」、「診斷安全」及「病人參與，病安發聲」（Speak up）三項為宣導主軸，以巨幅布條響應，呼應「世界病人安全日」精神，拉近醫院與民眾距離，共同建構安全就醫環境。

▲民眾不畏風雨出席2024永慶盃路跑 。（圖／嘉義長庚提供）

活動當天為推動健康促進的理念，邀請衛生局、健保署南區業務組等機關、公益團體共同參與，提供虛擬健保卡、五癌防治、心理健康暨自殺防治、預立醫療宣導、器官捐贈、健康飲食及代謝症候群等健康宣導服務，也邀請在地小農，推廣健康有機栽種的農產品，將疾病預防與健康觀念持續推廣至各年齡層，重視自我身體健康。

楊仁宗院長指出，今年衛生福利部嘉義醫院、朴子醫院、新營醫院及營新醫院等多家策略聯盟醫院夥伴也一同前來共襄盛舉，未來將持續擴大活動影響力，推行ESG行動，並透過路跑運動提升社會大眾對自我健康觀念的關注與提升，同時倡導醫療服務中對病人安全的重視，推動健康與安全的生活方式。