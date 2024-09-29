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京華城案約談8人都曾捐30萬　張益贍：民眾黨被柯文哲搞成洗錢中心

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲深陷京華城案。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，檢廉27日傳喚10名被告、6名證人，共16人應訊，前柯辦主任李文宗、前北市兵役局長朱亞虎皆被列為被告，網紅「四叉貓」更爆料，約談名單中8人都曾捐款30萬政治獻金給民眾黨。對此，前民眾黨中央委員張益贍表示，民眾黨已經被柯文哲搞成洗錢中心，「大家都變車手？」

四叉貓昨（28日）爆料，京華城約談名單中，被告7人「童中白（前主播）、陳俊源（法務經理）、黃淑雯（財務）、洪秀鳳（京華租賃負責人）、張志澄（監察人）、陳秀桃（監察人）、劉芷安（監察人）」，都在2020年3月24到26日捐款30萬政治獻金給民眾黨，而證人「陳文鐘（現任大安分局行政組組長）」，也在2019年底捐款30萬，每人1年上限就是捐款30萬。

對此，張益贍昨於Threads表示，四叉貓的爆料是一人毀一黨。在2020年3月的時候，被列被告的京華城高階經理人，還有陳文鐘都密集捐款上限30萬的政治獻金給民眾黨，他質疑，還有沒有其他人？黨部工作人員？

張益贍大酸，難怪許甫要急著去關心，民眾黨已經被柯文哲搞成洗錢中心，大家都變車手？

民眾黨則回應，政治獻金捐款皆依法辦理，且上網公開供外界檢驗，這與鄭文燦遭查獲的600萬元不法政治獻金完全不同，難道是檢方因查無柯文哲不法金流，卻試圖羅織入罪，因此配合側翼含沙射影抹黑嗎？

 ★未經判決確定，應視為無罪

▼四叉貓爆料，京華城約談名單8人都曾捐款政治獻金給民眾黨。（圖／翻攝自Facebook／張益贍，點圖放大）

▲▼四叉貓爆料，京華城約談名單8人都曾捐款政治獻金給民眾黨。（圖／翻攝自Facebook／張益贍）

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