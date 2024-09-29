京華城案金流曝光？　簡舒培揭「時間軸」：威京團康活動是捐錢？

▲前台北市長、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，檢廉27日傳喚10名被告、6名證人，共16人應訊。網紅「四叉貓」爆料，約談名單中8人曾捐款30萬政治獻金給民眾黨。對此，民進黨台北市議員簡舒培今（29日）列出「時間軸」表示，在柯文哲交辦陳情案當下，7威京員工把一年30萬政治獻金總額，捐好捐滿，是一手交錢一手交貨？她認為，這次約談，還包括前隨扈陳文鐘、競總財務長李文宗，前者掌握行程，後者是帳房總管，想必「小沈1500」答案即將揭曉。

簡舒培表示，京華城案出現重大進展，檢方大規模搜索並約談十幾名被告與證人。有趣的是，被約談的10名被告裡，居然被四叉貓爆料，有7個威京集團員工在柯文哲交辦處理京華城陳情案的當下，把自己一年30萬的政治獻金總額，捐好捐滿給民眾黨。

簡舒培質疑，到底是威京集團高層的「團康活動」就是捐錢給民眾黨？還是天底下真的就有這麼巧合的事？一切答案或許都藏在都發局回覆京華城陳情案的這份公文。

簡舒培列出「時間軸」，2020年3月10日「應曉薇便當會」、2020年3月17日「京華城送陳情書給台北市政府」、2020年3月20日「柯文哲交辦都發局京華城陳情書」、2020年3月23日「都發局起草京華城陳情回函」、2020年3月24至26日「威京集團7人捐210萬政治獻金給民眾黨」、2020年3月26日下午5點05分「都發局長黃景茂核定回覆京華城的公文」、2020年3月27日「都發局發函告知京華城，提到奉交下、提送都市計畫委員會」，所以是一手交錢，一手交貨？都發局改發文時間有蹊蹺。

▼台北市議員簡舒培列出「京華城案時間軸」。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培，點圖放大）

簡舒培指出，從都發局回應陳情案公文可以發現，京華城3月17日送出陳情書，市長室隨即交辦都發局處理，而都發局原本在3月23日就擬好回應京華城的公文，時任都發局長的黃景茂卻突然大筆一揮，把發文日期改到3月27日。

簡舒培再指，就這麼剛好，3月24日至26日，威京集團的7個人，陸續捐好捐滿30萬政治獻金給柯文哲的民眾黨，然後27日都發局就回函給京華城，說此案將「提送都市計畫委員會研議」。

簡舒培說，3月23日就擬好「提交都委會研議」的公文，卻在收到210萬政治獻金的3月27日才把公文，看來「一手交錢，一手交貨」的道理，柯文哲也是略懂略懂？

另外，簡舒培認為，京華城案搭光速列車送進都委會？都發局根本沒時間研議，都發局這份公文中提到兩個重點，「奉交下」、「提送都市計畫委員會」。

簡舒培指出，首先，是否提送都委會研議，需要經過都發局的專業討論，而都發局在公文中明白寫著「本局收文日為3月20日」，2020年3月21日跟22日剛好是週六、日，而這份回覆京華城的公文是3/23寫好。也就是說，都發局收到陳情書後，根本沒有經過研擬討論，直接擬文回覆京華城要把陳情送都委會研議；退一萬步講，從京華城送出陳情書的3月17日到都發局正式回文的3月27日，短短十天的時間要完成市府收文、交辦都發局、研擬是否送都委會討論到決議，這完全就是光速列車才趕得了的進度！

簡舒培認為，所以關鍵就在都發局公文裡的這一句「奉交下」，也就是都發局是奉長官的命令來處理這個案子，而這份公文翻成白話就是「市長柯文哲已經交代都發局幫京華城辦了，這個案子要進都委會」。

最後，簡舒培提到，這次的約談名單還包括柯文哲前隨扈陳文鐘、以及也是被告，還遭到收押的柯文哲競總財務長李文宗，前者掌握了柯文哲所有行程和許多秘密，後者則是柯文哲的帳房總管，可以說是最了解柯文哲怎麼「刀叉吃人肉」的兩個人，想必「小沈1500」的答案即將揭曉。

★未經判決確定，應視為無罪

▼民進黨台北市議員簡舒培。（圖／記者陳家豪攝）