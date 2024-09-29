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「我要驚豔全世界」！80歲阿嬤參選南韓環球小姐　與嫩妹爭后冠

南韓80歲阿嬤參加選美。（圖／翻攝soonhwa01 IG）

▲南韓80歲阿嬤參加選美。（圖／翻攝soonhwa01 IG）

圖文／CTWANT

年齡只是數字！南韓一名80歲阿嬤參加環球小姐選美，也創下了歷史，成為該比賽最年長的參賽者。阿嬤表示，外表漂亮很重要，但內心也要保持輕鬆，學會尊重他人。

據CNN報導，今年的環球小姐取消最高年齡限制，這讓80歲的崔順華可以創造歷史，成為最高齡的環球小姐參賽者。這幾十年來，環球小姐一直實行嚴格的年齡限制，限18到28歲的女性參加，不過去年取消禁令。

崔順華先前闖入環球小姐比賽的決賽，周一（30日）她要跟31名參賽者爭冠，爭取代表韓國參家11月在墨西哥舉行的決賽。崔順華接受CNN訪問表示：「我想驚豔全世界」，她說大家一定會問，「一位80歲的女士怎麼這麼健康？妳是怎麼維持這個身材的呢？妳的飲食習慣是什麼？」她認為，即使老了還是能健康生活。

今年58歲的彼得斯（Lorraine Peters）和60歲的羅德里格（Alejandra Marisa Rodríguez）分別參加了加拿大和阿根廷環球小姐賽，不過都無緣進入決賽。崔順華指出，無論她有沒有進決賽，都想嘗試這個機會。在30日的比賽上，催會唱歌，其他選手會表演舞蹈或穿韓服走秀，線上投票和評審會決定誰能獲勝。

崔順華說，外表漂亮很重要，但內心也要保持輕鬆，學會尊重他人，此外，「你需要積極思考，現在很多人都態度消極。」報導稱，近年韓國選美比賽因獨特審美觀受批評。批評者表示，一些人整形參賽，而整形不受限制。不過，崔順華認為，現在很難找到沒做過修飾或整容的人，是時候接受了。

據了解，其實崔順華早在韓國時裝界打出名堂，她原本是護理師，72歲開始當模特兒，為了還債她非常努力，每周在模特兒學院上課，輪班時在醫院走廊練走秀，2017年她被經紀公司簽走，74歲首次亮相首爾時裝週，之後也出現在《Harper's Bazaar》和《Elle》等韓國雜誌上，也獲得啤酒品牌的代言機會。

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