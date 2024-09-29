山陀兒估今轉中颱　08：30海警「最快深夜陸警」

▲山陀兒颱風持續增強中。（圖／tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員葉致均表示，輕度颱風山陀兒今天有機會增強為中度颱風，預計早上8時半發布海上警報，深夜到周一清晨發布陸上警報；周二、周三影響最顯著，全台易降雨。

氣象署今晨發布大雨特報，東北風及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸、大台北、東半部及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天颱風外圍雲系影響，桃園以北、東半部、恆春半島有間歇性降雨，大台北、東北部、東部有局部大雨機率，晚上東南部、恆春半島也有較大雨勢機率，其他地區為多雲到晴，南部、其他山區有局部短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



葉致均說，周一颱風外圍環流影響，桃園以北、東半部、恆春半島雨勢可能越來越明顯，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部大雨或豪雨，南部偏向高屏有局部短暫陣雨，其他地區也有些零星降雨。

葉致均提醒，周二、周三颱風影響最顯著，各地易下雨，東半部、東北部山區有局部豪雨等級以上降雨機率；周四颱風逐漸遠離，但仍受外圍環流影響，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，其他地區降雨慢慢趨緩。

葉致均表示，輕颱山陀兒今天有機會變中颱，預計先朝西北西，之後轉北往台灣東方近海前進；預估今早8時半發布海警，深夜到周一清晨發布陸警。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



▼周二、周三颱風影響最大。（圖／氣象署）

