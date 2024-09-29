網批盧秀燕讓F1燒胎痕留3天「冷血」？　洪孟楷嗆：別扯台灣後腿

▲RedBull封街賽車，3天預估帶來逾1.5億元商機。（圖／台中市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

「Red Bull Showrun Taichung」昨（28日）在台中登場，台中市長盧秀燕表示，車手角田裕毅在各路口留下的燒胎痕跡，是城市「完美、偉大、光榮的印記」，將保留3天供車迷拍照留念，遭網友批「冷血」，公車女大生魂斷公車輪下，「台中市的路上除了F1燒胎痕跡，還有無辜用路人的血跡」。國民黨立委洪孟楷29日感嘆，政治立場也許跟盧秀燕不同的側翼網軍，請別在這件事情上扯台中人後腿，因為這不只是貶低台中，更是打擊台灣，非常沒有必要。

▲F1賽車在台中市政路開飆，直線衝刺破140分貝。（圖／記者張慶輝攝）

洪孟楷認為，昨天台中舉行的大型城市行銷活動，Red Bull F1車隊的展演，令人驚艷。他認為，這可能是很多人第一次親眼看到F-1賽車的身影，而盧秀燕能夠把跨局處的整合，把整個城市當成是舞台來展現，這樣的創舉，未來絕對會是各城市再去思考城市行銷的新思維跟新眼界。

洪孟楷提及，如同剛落幕的巴黎奧運，當初巴黎在思考舉辦就是要以整個城市為舞台，讓全民參與，而不是侷限在某一個體育場館。所以看到開幕式把萊茵河當成星光大道、比賽場地與艾菲爾鐵塔、皇宮等知名建築結合，透過鏡頭轉播，讓全球看到巴黎的美。

洪孟楷認為，城市活動的創舉，在還沒舉辦前大家可能難以想像，所以先驅者應該給予鼓勵。他提到，台灣第一場封街跨年晚會是陳水扁擔任市長時舉辦，之後每個縣市都爭相跟進。夢時代大型空飄氣球遊行，在陳菊擔任市長任內開啟，到目前都還是企業與城市結合的良好典範。所以只要有亮點，讓更多人看見城市，都值得同在台灣的我們肯定。

洪孟楷進一步表示，況且城市封路比賽賽車，台中不是第一個，國際知名城市早就已經有更多不同玩法，包括新加坡、倫敦直接把城市馬路變成F1正式比賽場地，光是車隊、技術、明星、以及帶來的爆滿觀光人潮、經濟效益、城市行銷，這都是難以估計的盛大。台中市在這次能跨出第一步，當然更令人期待未來的發展。

洪孟楷認為，這個活動一方面能夠推廣城市行銷，一方面加強嚇阻擾民的飆車行為，把規則訂出來，讓市民參與其中，這就是城市治理的高度。

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