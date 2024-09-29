凸槌！翁曉玲稱司法院砸千萬拍片瀏覽僅133次　業者3點聲明打臉

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委翁曉玲於上周五（27日）質詢行政院長卓榮泰，批評司法院的一項3600萬元宣傳標案，指出飛豬影業從2021年至2024年取得的標案金額為3608萬元。翁曉玲更稱，該公司製作的「勞工志願提繳退休金」影片在YouTube上的觀看次數僅133次，要求政院兩個月內提出機關業務宣導的發布執行原則。飛豬影業則透過臉書粉專發出3點聲明，反駁翁曉玲的說法。

飛豬影業在聲明中首先指出，翁曉玲質詢時所稱的標案金額與事實不符，並非同一單位招標，也並非單獨得標。其次，翁曉玲所提的133次觀看次數，是取自於飛豬影業的YouTube頻道，該頻道僅是用於展示作品，並非作為勞動部用於向民眾宣導的YouTube頻道，該數據並不能反映影片的成果。飛豬影業強調，所有承接的標案皆經過公開招標與嚴格的審查程序，並由需求單位及專業審查委員進行評選，標案内容並未將點閱率作為履約要求，也未承接後續投放及宣傳業務。

飛豬影業由一群優秀且充滿熱情的年輕人所組成，始終憑藉自身的實力與專業，在社會中努力耕耘，從未依靠任何政黨或特權關係。飛豬影業的作品也榮獲了Telly Awards、Summit Awards、Colision Awards、IDA Design Awards等國際獎項的肯定，展現了對專業與創意的追求。

飛豬影業認為，立委作為政策把關及監督者，在公開發表言論時，應以謹慎、求真的態度進行查證，確保資訊的準確性。然而，此次質詢內容卻與事實有明顯出入，對招標單位、各界評委以及飛豬影業造成極大影響，也削弱民眾對政府的信任。對此，飛豬影業特別發表聲明，以澄清事實。

飛豬影業表示，報導中提及之「勞動部自願提繳退休金」與「司法院法院程序及訴訟權益影片」，一則希望讓勞工朋友知道自己有權請業主每月預繳退休金，另一則讓民眾在收到開庭通知書時，能夠透過影片了解上法院的流程，減少對法院的不安感與隔閡，進而提升法院的效率。以上專案是透透活潑的動畫，將資訊傳遞給有需要的民眾，也期待有需求的民眾可進一步上網觀看影片，以瞭解自身權益。