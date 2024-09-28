國小師臉書聊「罷免傅崐萁」　遭花蓮縣府「查水表」要學校處理

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮玉里鎮某國小老師謝家豪曾在臉書社群談論罷免藍委傅崐萁，任教的學校近日卻收到花蓮縣府來函，要求學校召開教師成績考核會議，且公文依據是來自傅崐萁服務處發函檢舉，稱有「民眾」匿名投訴謝師「公開醜化傅委員形象」。謝師痛批，「我被花蓮王查水表了」，主管教育的花蓮縣政府，也讓這雙骯髒的手伸進教育界基層校園內。

謝家豪日前在臉書評論傅崐萁罷免案，包含傅崐萁過去涉及的炒股案及傅自稱遭刑法一百條打入大牢，謝師近日收到學校通知要開教師成績考核會議，原因是傅崐萁服務處收到民眾陳情，不滿謝的言論，因此向服務處陳情，立委服務處再函轉花蓮縣府，花蓮縣府則發文要求學校召開教師成績考核會議。

公文指出，花蓮縣政府發函給校方，表示有民眾投訴謝師的言行，要求校方依照「公立高中以下學校教師成績考核辦法」「卓處」，而該封匿名陳情信則是指控「謝家豪把花蓮批評的一無是處，身為教師不安分守己、做好自己的工作，而當起罷免傅崐萁的主事者、攻擊醜化委員形象，是在扯花蓮後腿，這種教師能給學童什麼樣的洗腦教育？」隨信附上多張謝家豪在臉書貼文的截圖。

對此，謝師表示，一個真正民主自由的國家，不會有因為理念不正確而入獄的思想犯，而一個懂得尊重所有人思想自由權的社會，會對各種主張都能自在抒發而感到驕傲，但自己身處的花蓮國，自由民主，好像是那麼的遙不可及。政府本該保護人們的言論自由，但在這玉里小鎮甚至花蓮國，執政者怎麼反過頭來壓迫言論自由？

謝也指出，自己的貼文都是公開資料整理，況且教師下班後就回歸公民身分，言論自由及公民權都受憲法保障！原來花蓮王可以透過這樣的方式來打擊異己，而主管教育的花蓮縣政府，也讓這雙骯髒的手伸進教育界基層校園內。