日本30年最嚴重米荒！　咖哩飯成本飆升「一份342元」創10年新高

▲ 日本白米短缺，咖哩飯成本也高漲。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

由於近期日本爆發30年來最嚴重的米荒，日本家庭餐桌上深受歡迎的「咖哩飯」，其調理費用正持續刷新歷史最高紀錄。根據帝國數據銀行（株式会社帝国データバンク）的調查，以咖哩所需的原材料和水電費等全國平均價格計算，2024年7月製作一份咖哩飯的總成本達到342日圓，較一年前的298日圓上漲了44日圓，創下過去十年的新高。自2023年8月以來，咖哩飯價格已連續12個月超過300日圓。

根據日本媒體報導指出，成本上漲的主要原因是當地米價的急劇攀升，導致每份米飯成本首次突破100日圓，達到101日圓，較去年同期增加14日圓。

而米價之所以會上漲，主要與2023年夏季的酷暑有關，過度的炎熱導致2023年產米收穫量減少，新米上市前的8月，超市貨架上出現米缺貨現象，新米價格也比往年高出約1.5倍。

除此之外，近期日本天候不佳，導致馬鈴薯和洋蔥等蔬菜供應短缺，價格持續高於往年平均水平。進口牛肉價格也在上漲，這些因素共同推動了咖哩飯成本的增加。

根據分析，在成本結構中，一份咖哩飯的六成是「咖哩材料（肉類、蔬菜）」，費用達到211日圓，較去年同期增加28日圓。「咖哩塊」（カレールー）價格從24日圓微增至25日圓，水電費則維持在4日圓，與去年同期無明顯變化。

而根據帝國數據銀行獨自試算的「咖哩飯物價指數」，以2020年平均值100為基準，2024年7月的指數為124.8，較去年同期上升14.7%，連續14個月呈現上升趨勢。這是自2015年以來首次出現超過10%的漲幅，顯示價格急劇上升的態勢。

報導中也表示，預計8月的咖哩飯價格將再創新高，每份可能突破350日圓。根據東京都區部的物價動向，以及農林水產省發表的9月蔬菜價格走勢，馬鈴薯和洋蔥價格將「高於往年水準」。雖然紅蘿蔔價格預計下跌，但馬鈴薯和洋蔥可能達到歷史高價。此外，米價的穩定預計要再過數個月，咖哩飯價格在短期內將持續上漲。

報導中也提到，由於政府並未釋出「備蓄米」的關係，導致米價持續高漲。有觀點認為，政府擔心釋出備蓄米會壓低近期上漲的米價，可能引起農業協同組合（JA）的不滿。政府可能考慮到JA作為大型官員退休後的就業機構（天下り先），因此在決策上顧慮農協的想法。

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