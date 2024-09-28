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爆料「總統打電話罵人」後首同台　賴清德、邱泰源互動少

▲▼衛福部長邱泰源出席台灣護理學會110周年慶祝大會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長邱泰源出席台灣護理學會110周年慶祝大會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長邱泰源21日在活動致詞時爆料總統賴清德曾因醫療院所減碳議題致電罵環境部長彭啓明，引發軒然大波，隔日賴清德取消醫界聯誼晚宴，邱泰源更為此道歉。台灣護理學會今（28）日舉辦110周年慶祝大會，賴清德與邱泰源在爭議事件之後首度在公開場合同台，但兩人全程除點頭、握手致意，互動可說是相當少。

邱泰源今日會前受訪被問及在爭議事件首度與總統同台，他立即澄清「已經碰面很多次！」話鋒一轉，提到自己昨日和行政院長卓榮泰、彭啟明一起看紀錄片《種土》，怎樣台灣國土守好土地、能夠環境永續，有兩個半小時，非常感人的一個電影，過程相當愉快。被問及似乎和彭啟明互動沒有太多，邱泰源直說「非常多、非常多」。

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媒體追問，是否曾向賴總統報告打電話給彭啟明是場誤會？邱泰源不願正面回應，僅說「我們來問健保的問題」。

至於周四沒出席行政立法餐敘，邱泰源解釋，是因總統召開社會防衛韌性委員會，其中第四主軸為「社福醫療和避難設施整備」，衛福部是委員之一，所以他全程都在那邊討論，怎麼在各種天災、地變或任何災難、災變時醫療的體系怎麼動員，如何置受傷的民眾，這個部分非常重要。

邱泰源也提到，自己有和卓院長請假，並請衛福部次長林靜儀代表致意，最後又重申「總統府社會防衛韌性委員會，因為衛福部不可避免的重要責任，所以他去參加該會議」。

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