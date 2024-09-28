石破茂逆轉當選自民黨總裁　謝長廷點3原因：高市早苗仍未來可期

▲日本前防衛大臣石破茂（前左三）當選自民黨總裁，前駐日大使謝長廷（前右四）。（圖／翻攝謝長廷臉書）



記者杜冠霖／台北報導

67歲日本自民黨前幹事長石破茂政治生涯第5度挑戰大位，昨當選自民黨總裁，也將在10月1日臨時國會被選為日本首相。對此，前駐日大使謝長廷表示，石破茂近年積極主動研究兩岸和台灣問題，曾經數度拜訪台灣和駐日代表處，期待未來能持續與台灣保持友善關係。謝也分析，高市早苗落選出乎很多人意外，可能因為三點原因，但仍是未來可以期待的重量級政治家。

對於日本自民黨總裁選舉結果，謝長廷表示，石破茂將成為新首相。石破議員出身鳥取縣，他論述能力極強，受到一般國民歡迎，但在國會屬於小派系，難以得到多數支持，因此數次與總裁擦身而過，這次是他第五次參選，終償夙願。

謝長廷指出，石破茂近年積極主動研究兩岸和台灣問題，曾經數度拜訪台灣和駐日代表處，擔任地方台日親善組織理事長，自己離任時他也有來參加日華議員懇談會舉辦送別會，誠意感人，對他當選總裁謹致上誠摯的恭賀之意，期待未來能持續與台灣保持友善關係，維護地域的和平與穩定。

謝長廷表示，高市早苗議員在第二輪投票落敗，出乎很多人意外。原因可能有幾個：一、有些議員考慮未來選舉誰當首相自己比較好選，大多投給民間聲望比較高的石破茂。二是日本政界還有少數人不能接受女性首相。

第三，謝長廷認為，她公開參拜靖國神社的強烈表態可能招來一些疑慮和擔憂，這些力量暗中聚集扺制。不管怎樣，高市議員近年一直擔任政務官而無法訪問台灣，大家比較陌生，但她對我們一直很友善，也是未來可以期待的重量級政治家，也希望她不要因此挫折而懐憂餒志。