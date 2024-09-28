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石破茂親中立場不利台灣？　矢板明夫曝「民意」：他能做的事有限

▲日本資深媒體人矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

▲日本資深媒體人矢板明夫。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

日本執政黨自民黨昨（27日）選出了新總裁石破茂，根據日本憲政體制的設計，他也將成為下一任日本首相，不過，石破被視為親中立場，這也讓台日關係未來的走向受到熱議。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，石破主政，日台在外交、軍事上要有新突破的可能性並不是很大，但有80%以上的日本民意是不喜歡中國的，石破即使想修復日中關係，能做的事情也很有限。

矢板明夫提到，日本的執政黨自民黨27日舉行了總裁選舉，事先不被看好的67歲前幹事長石破茂，在第二輪投票中，以微弱優勢戰勝了被稱為安倍晉三前首相接班人的高市早苗，讓很多人大跌眼鏡，石破將也在幾天後的臨時國會上，被指名為下一任首相。

矢板明夫指出，這次自民黨的總裁選舉，共有9位國會議員參選，其中，高市早苗是最親台的，而石破茂相對比較親中，所以，對於選舉的結果，他個人感到比較遺憾。

針對石破茂的對中立場，矢板明夫表示，石破在最近出版的自傳《保守政治家，我的政策、我的天命》一書中，自稱是田中角榮前首相的弟子，其對1972年推動日中邦交正常化的田中推崇備至，同時，再三強調中國對日本的重要性。

此外，矢板明夫點出，石破曾在今年八月訪問台灣，當被問及台灣若遭武力攻擊，日本該應如何應對時，石破並沒有公開表示支持台灣的態度，因此，很多人擔心石破當選之後日台關係會受影響。

對於這個問題，矢板明夫的看法是，按照石破在涉及中國問題時，謹小慎微的作風，在今後的主政期間，日台在外交、軍事上要有新突破的可能性並不是很大，甚或有可能，石破在和中方領導人會談時，還會刻意迴避談論台灣問題。

不過，矢板明夫也透露，日本畢竟是民主國家，民選政治人物在大是大非的問題上，一定會順應民意，此時此刻，有80%以上的日本民意是不喜歡中國的，石破即使想修復日中關係，能做的事情也很有限。

矢板明夫舉例，3年前另一位被認為是親中派的林芳正，被任命為外務大臣，當時很多人也擔心林芳正的政治立場和中國太接近，但是，在美中全面對抗的大環境下，林芳正做了兩年外相，期間並沒有什麼太親中的表現，這就是所謂的「形勢比人強」。

矢板明夫認為，作為一個老練的政治人物，石破當然也十分清楚台灣的重要性，要不然，也不會在總裁選舉前，特地跑來台灣蹭熱度了。

矢板明夫還提及，有一些朋友今天打來電話關心他，因為不久前在日本的一個政論節目上，他曾當面批評石破茂是「親中派」，對於這件事，矢板明夫強調，大家完全沒有必要擔心。

矢板明夫進一步說明，批評和監督政治人物，是媒體人的天職，他在日本的三個政論雜誌上有專欄，偶爾也會上一些談話性節目，而今後也會繼續監督石破內閣的親中傾向，隨時提出批評意見。

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