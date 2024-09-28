畢旅5700被嫌貴！他疑惑「為何都住星級飯店？」　內行解答

▲屏東某國中生抱怨畢旅行程安排不佳，根本是「5700元丟水溝」。圖僅示意。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

屏東某國中生近日在網上抱怨，稱3天2夜畢旅行程踩到雷，包括被迫淋雨、吃即期麵包，直呼根本是「5700元丟水溝」，掀起不少討論。對此，就有網友疑惑發文「畢業旅行為什麼都要訂高級旅館」，認為學生回飯店只是睡一覺而已，應該要把更多錢花在旅途上。貼文一經曝光，便引來業界人士匿名透露「畢旅團價格會低於一般客人很多」、「學校承辦單位路過…因為沒有人想接學生團」。

一名網友在Dcard以「畢業旅行為什麼都要訂高級旅館？」為題發文表示，最近看到屏東國中畢業旅行的爭議，有人說費用5700太貴了，也有人認為這個價格住了2天的福容飯店已經很實惠，讓他不禁思考「好像我聽說的畢業旅行，住宿都一定會住的比較好，這樣下來一下子旅費不就增加了嗎？」

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原PO接著說道，台灣的住宿費在旅遊中佔比較大，但學生回飯店時已經是晚上，睡一覺就過去了，白天又有行程，並不算是實質體驗，「既然都是只有1次的畢業旅行，應該要把更多錢花在旅途的主角上，所以這點我會有偏見，學校辦的畢旅好像都是半調子」。

對此，網友們紛紛留言指出，「學校怕出事要負責吧…至少住宿部分不容易出問題」、「5700三天兩夜國旅真的算便宜了，你還要算人事成本，還有車資跟遊樂園的成本欸」、「因為畢旅最好玩就是住飯店的那個晚上，當然不能住太爛啊」。

也有人認為，「學校承辦單位路過…因為沒有人想接學生團，連五星級飯店廁所的玻璃門都可以撞破」、「平價旅館沒那麼多房間容納得下那麼多學生」、「人數問題，200～300人的消防安全問題、伙食、內部空間，只有大型飯店吃得下來」。

另外，有位自稱曾做過四星級飯店的員工留言稱，畢旅團價格會比一般客人低很多，是以人頭計價，但房間內的免費零食、迎賓禮會收起來不提供；早餐客人一般吃豐富自助餐，學生團則吃便宜的桌菜，「所以說是住四星五星，但其實真正房價不高，而且只要那團人越多，價格可以再押更低」。

該名網友補充，「因為學生團很大可能一次來就全包或半包館，在平日沒滿房的狀況下，真的是飯店的一大收入來源，所以就算價格低於一般客人價，飯店還是會很樂意接」。

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