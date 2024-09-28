準「山陀兒」路徑西修　專家：颱風中心靠2地後向東北急轉

▲有利於熱帶擾動發展的槽線系統。（圖／天氣職人吳聖宇臉書）

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓TD22今天將生成今年第18號颱風「山陀兒」（Krathon），氣象專家吳聖宇表示，路徑有持續向西修正趨勢，颱風中心有可能會越來越靠近東南部、恆春半島一帶沿海後才向東北急轉彎。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，很深的高空(200-300hPa)槽正在打開，TD-22熱帶性低氣壓的高層輻散外流，這可能也是模式預估颱風會迅速發展起來的原因，美軍的分析資料中直接用good trough，意指有利於熱帶擾動發展的槽線系統。

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吳聖宇指出，預報路徑如昨天預期有持續向西修正的趨勢，颱風中心有可能會越來越靠近東南部、恆春半島一帶沿海後才向東北急轉彎，這樣一來對台灣各地的影響情況可能會有改變，今明兩天會更清楚，持續觀察，也提醒大家提早做好防颱準備。

中央氣象署預報員劉沛滕今天指出，「山陀兒」路徑將先往南偏南南西移動，該區整合環境比較好，明天路徑將會出現V字型轉折，改朝北北西往台灣東邊近海移動，目前有國外模式預測路徑往台灣西邊移動，但目前氣象署模式預測看起來往東邊靠比較多，不過路徑仍有變數，各國模式預測看法有很多不同，要等該熱帶系統在菲律賓東方海面往南整合好後，往北位置才會比較明確。

劉沛滕表示，目前研判明天有機會發佈海上警報，陸警預計落在下周一，至於暴風圈會籠罩哪些縣市，仍要看後續颱風發展，目前預測首先會先靠近東半部縣市，若路徑更靠北部，北部縣市也會受到影響，但無論暴風圈是否籠罩北部，東北風和旋繞水氣影響，將對北台灣將帶來明顯風雨。