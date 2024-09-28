他當沖賺300萬隔年慘輸500萬　曝血淚教訓「別相信高手對帳單」

圖文／CTWANT

有網友分享，近日是他戒當沖滿半年的日子，2022年剛接觸股票就靠著當沖賺300萬，爸媽還以為他跑去做詐騙，豈料2023年當沖輸了500萬，其中200萬還是跟爸媽借，保時捷賣了、房貸還不出來、老婆也離婚，34歲工作也不好找只能做個外送員，如今他則苦勸「當沖癮的人別再當沖了，不要去相信那些什麼當沖高手的對帳單，他們都有好幾個帳號甚至是個集團，本人親自見識過」。

原PO於近日在臉書社團「當沖勒戒所」發文分享一下從天堂到地獄的經歷，他於2022年剛接觸股票，靠著當沖賺300萬，當時工作辭掉、開了幾堂當沖課、買了愛馬仕給老婆、換了保時捷開回家，家中爸媽還以為他跑去做詐騙。

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豈料到了2023年，他當沖輸了500萬，其中200萬還是跟爸媽借，生活瞬間發生劇變，保時捷賣了、房貸還不出來、老婆也離婚，34歲工作也不好找只能做個外送員，但幸好目前很充實，最後他謝謝當初上癮時拉他一把的人，「也要告訴還有當沖癮的人別再當沖了，不要去相信那些什麼當沖高手的對帳單，他們都有好幾個帳號甚至是個集團，本人親自見識過」。

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