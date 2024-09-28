苗栗女趁等紅燈口愛！他「8秒爽到腿軟」撞前車　影片破萬觀看

▲女子低頭後，男駕駛鬆開煞車而撞上前車。（圖／翻攝爆廢公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

苗栗市一對男女日前開車外出，在國華路要等紅燈時，女子疑似興致來了，便低頭幫男駕駛服務。沒想到，男駕駛疑似因突如其來的刺激而分神，直接撞上前方的汽車。

有網友在臉書社團「爆廢公社」PO出該段1分鐘的影片。影片顯示，該男女25日下午4時42分，駕駛一輛紅色自小客車，行駛於國華路某路口。

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靠近正在等紅燈的前車時，女子疑似開始低頭幫男駕駛口愛，不到8秒的時間，男駕駛就因分心而撞上前車的尾部，讓前車駕駛在車內氣到罵三字經。隨後，兩名男駕駛也下車查看車子的損傷，女子則坐在車內戴上口罩。

▲前車駕駛察看愛車的傷勢。（圖／翻攝爆廢公社）



該段影片在網路上瘋傳，獲得千人按讚留言，同時YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」也上傳該段影片，不到1天獲得1.4萬次觀看。

網友看完紛紛留言，「為啥他方向盤旁邊會多出現一顆人頭」、「笑死，那個男的怎麼立即走下來的啊，嚇到軟掉喔」、「已購買，副駕很愛吃」、「吸到煞車都鬆了，厲害」、「撞大力一點，大概就咬斷了」、「車內吃東西不好吧」，也有人說「她只是在撿東西，別誤會人家了」。