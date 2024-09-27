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準山陀兒颱風靠近台灣　鄭明典畫「6字形」特徵：發生共伴

▲▼熱帶性低氣壓TD22。（圖／氣象署）

▲熱帶性低氣壓TD22目前位置。（圖／氣象署）

記者鄒鎮宇／綜合報導

位於台灣東方的熱帶性低氣壓TD22最快今晚（27日）到明天清晨可能增強為輕颱「山陀兒」，預估最靠近台灣的時間為9月30日到10月2日。對此，前氣象局長鄭明典指出，目前低壓外圍與東北風輻合產生的雲帶，形成「6字形」的風場配置，就是發生「共伴」。

鄭明典27日在臉書發文解釋「共伴效應」表示，聽過有人詢問「共伴效應」是颱風跟颱風手牽手一起來的嗎？但事實上，「共伴效應」是「颱風與冷高壓東北季風共伴作用」的簡稱，「好有趣的問法，完全沒想過」。

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鄭明典表示，目前熱帶性低氣壓TD22的對流雲離散，環流尚未完全整合，所以離颱風強度還有些差距，而TD22的北方還有一條弧狀的對流雲帶，這條雲帶和TD22的大圓組成一個「6」字形，可以說明是TD22與東北季風發生共伴。

鄭明典說明，是否有「效應」兩字，得看雨帶有沒有影響到台灣，一般天氣討論就不提共伴效應，而為說明的目的，可以說「有共伴、無效應」。

根據氣象署最新資料，熱帶性低氣壓TD22下午2時的中心位置在北緯20.5度，東經126.4度，以每小時14公里速度，向南南西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

解釋一下"共伴效應"！ 現在看的是第22號熱帶性低氣壓。 這個熱低的對流雲還很"離散"，環流尚未完全整合，所以離颱風強度還有些差距！ 只是為說明"共伴效應"...

鄭明典發佈於 2024年9月27日 星期五

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颱風氣象低氣壓共伴效應台灣

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