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全台各縣市「好孕專車」PK　網推這縣市「一生好運卡」超讚

▲全台縣市好孕專車PK，網推這縣市

▲全台縣市好孕專車PK，網推這縣市「一生好運卡」超好用。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了照顧孕產婦，全台許多縣市推出「好孕專車」，有網友在PTT近日發文分享自己使用桃園市政府發行的「一生好運卡」的心得，表示「非常驚喜」，除了使用悠遊卡支付相當方便，叫車時也沒有遇過態度不好的駕駛。文章上線後，也引起網友分享經驗，「非常友善！」、「可惜沒用到」，還有人說表示該卡在北北基桃新竹都能用。

桃園市政府今年3月推出搭配好孕專車使用的「一生好運卡」，每趟次最高補助250元，總補助金額9,000元，且孕期至預產期日後七個月內，搭乘合作之車隊都可以使用。有網友分享自己使用七次的搭車經驗，第一次搭車時，試探性地問司機是否可以使用桃園的好運卡，司機表示不熟悉，但仍讓她嘗試以悠遊卡形式支付，結果順利成功，且司機沒有一絲不耐煩。

▲全台縣市好孕專車PK，網推這縣市

另一次搭乘時，司機第一次收到桃園好運卡，對卡內餘額驚訝不已，雙方甚至開心地聊起天來，整體搭乘過程愉快。這位網友表示，搭乘過的司機大多未曾接觸過桃園的好運卡，但只要提前告知，仍可使用悠遊卡形式支付。此外，她指出自己在新竹透過55688 APP叫車時，每次都能順利搭乘好孕專車，無論司機是否熟悉該卡，都沒有遇到拒載或態度不佳的情況，不論是對懷孕中、產後的媽咪都非常方便。

文章上線好，不少網友分享自己使用「一生好運卡」使用心得，「桃園好孕卡，產後7個月還可以使用」、「真的是很好用 北北基桃新竹都可以用 感謝桃園市哈」、「桃園超過單趟250的話，可以直接付現補差額唷，已使用過不只一次比較遠程的～這樣就不用特地再去儲值」、「我也是最近剛用好孕卡第一次，用55688app，因為下大雨不好叫車所以有增加小費50，但只要在250元內，增加的小費一樣扣點，很方便。司機還跟我分享怎麼刷和 其他用戶怎麼刷（如果單趟超過250怎麼繼續扣點），非常友善！」

此外，也有網友分享使用外縣市好孕專車的感想，「好棒，高雄有時會被司機唸…」、「真好，我是台北市的補助但實際住新竹，到期前只用了不到一千」、「高雄現在生完六個月內也可以用好孕乘車券」、「聽高雄司機說，乘車券還要跑據點兌換，對司機來講比較不方便，填寫資料也會花一點時間。」

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