她驚見衣櫥「跌落神壇1服飾」！一票人點頭：現在穿很羞恥

▲極度乾燥當年非常火紅。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

英國服飾Superdry（極度乾燥）曾經是台人的國民外套！而一名網友好奇發問，大家衣櫥裡是否有「跌落神壇」的服飾？文章曝光後，不少人都直呼，確實當年買了極度乾燥很潮，如今卻不敢穿出門，「曾經覺得穿起來很修身，現在穿只感覺很羞恥」。

一名女網友在Threads好奇調查，「你衣櫃裡有沒有...曾經的潮牌，如今已跌落神壇？」接著她隨即回答，「我先來一個，極度乾燥！」

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底下網友也+1直呼，「極度乾燥真的是某幾年的冬季制服，路上超多人穿」、「極度乾燥，曾經覺得穿起來很修身，現在穿只感覺很羞恥」、「極度乾燥+1，現在拿起來覺得怎麼這麼重」、「極度乾燥外套兩件，現在還真的不會穿了，當初買還不便宜」、「想當初我還買了滿版迷彩的極度乾燥呢」。

也有其他網友回應，「請問有人懂小時候a la sha有多潮嗎」、「大學時期超愛W< ，現在消失了」、「高中把PLAYBOY當神算嗎」、「LEVI'S算嗎？想當初人人一件501，現在OUTLET買一送一」、「鬼洗484沒落了」、「Ed Hardy！以前花好多錢買老虎頭帽子...why？」「黑人內褲，還有好幾家新的躺在衣櫃深處」、「Sexy Diamond 算嗎」。

日前有網友在PTT發問「現在園區制服是不是北臉？」貼文一出，鄉民超有感回應，「北臉國外代購還比較便宜」、「不要小看北臉，日本的紫標北臉是當紅潮牌」、「 北臉就便宜好穿啊，竹科人最愛這種高CP值」、「北臉應該5年前就一堆工程師在穿了」、「我都買日版北臉，比較潮」、「真的是，看起來每個人背影都一樣」、「走在園區很常撞衫」。

也有網友認為其他牌子也很好穿，「我都穿長毛象（Mammut）、始祖鳥（Arc’teryx），供參」、「一堆歐都納（Atunas）吧」、「始祖鳥+1」、「我還是穿Superdry，騎車很夠用」、「你把UNIQLO、Timberland黃靴放哪裡」、「我感覺制服是始祖鳥才對」。