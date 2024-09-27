超速被吊牌竟掛假牌上路！新北男探病車停路邊　遭上銬拘捕送辦

▲郭男到永和探病臨停路旁，遭巡邏警員發現懸掛偽造車牌。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一名男子，日前駕駛懸掛偽造車牌車輛，臨時停車在中興街上，巡邏警員發現，立即上前攔查，經確認該車車牌因嚴重超速，遭吊扣執行中，警方立即將男子上銬逮捕，並帶回所內偵辦，男子坦承因車牌遭吊扣，才上網購買假車牌懸掛，警方將依法移送偵辦。

據了解，30歲郭姓男子，因日前開車嚴重超速，汽車牌照遭吊扣並註記，但為了能繼續使用車輛，竟自行上網購買訂做，與自己車號相同的偽造車牌。昨天（26日）上午10時許，郭男開車前往永和耕莘醫院，將車臨停在中興街上等人，卻遭巡邏的交通隊警員發現，經盤查確認偽造車牌無誤，立即帶回依法偵辦。

▲郭男坦承，因日前超速遭扣牌，才上網購買偽造車牌懸掛。（圖／記者陸運陞翻攝）

郭男坦承，因車牌遭吊扣，上網購買假車牌懸掛。而郭男在吊扣期間持續行駛，警方將依法開單舉發。懸掛假車牌的部分，警方依偽造特種公文書移送新北地檢署偵辦。永和分局呼籲，牌照吊扣(銷)期間，如上網自購偽(變)假車牌，依刑法行使變造特種文書罪移送法辦，最高可處一年以下徒刑、拘役或三百元以下罰金，切勿以身試法。