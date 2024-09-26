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薪水多4成還記功　台鐵董座喊冤沒幫自己加薪：比照國營企業規定

記者李姿慧／台北報導

台鐵今年公司化，董事長杜微、總經理馮輝昇日前比照國營企業董總薪資領薪，等同加薪40%，加上台鐵內部因推動公司化成效提報逾170人記功記獎名單，董總都在名單中，引發基層不滿。台鐵董事長杜微今日出席立法院受訪喊冤，指薪資比照國營企業規定，他沒幫自己加薪，獎懲案還沒內簽，會嚴謹以待。

▲▼台鐵董事長杜微（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵董事長杜微（圖／記者李姿慧攝）

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台鐵董事長杜微上午出席立法院交通委員會，被媒體問及基層不滿其加薪4成且記功、基層仍領低薪，杜微回應表示，有關獎懲，台鐵公司治理有各項規定，該案連內簽都還沒有成立，對於這個案子，內部會非常嚴謹，也會尊重公司治理的程序。

他強調，任何獎懲都要經過公司考成委員會的審議，考成委員會也有票選委員維持公正性，董事長跟總經理的獎懲還要經過董事會審議，董事會審議完成後，還要報告，處理將會特別謹慎。

杜微說，台鐵公司還有很多需要繼續努力的地方，他會跟台鐵公司全體員工一同努力，把安全服務做好。

至於加薪和記功是否合理，杜微指出，加薪不是他訂的，這個薪水和程序跟國內所有國營企業都一樣，他的薪水是照政府核定的國營企業薪資來領取，他不是幫他自己加薪。

杜微強調，針對獎懲也會很審慎評估，案子內簽還沒有上來，未來這個案子獎懲會遵照公司程序跟原則，會很慎重進行。

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