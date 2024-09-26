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中共向太平洋試射洲際導彈　國防部：和戰兩手策略坐實「中國威脅論」

▲解放軍主動公佈洲際彈道導彈發射現場照。（圖／翻攝微博）

▲解放軍主動公佈洲際彈道導彈發射現場照。（圖／翻攝微博）

記者杜冠霖／台北報導

中國相隔44年向太平洋試射洲際飛彈，國際評估射程涵蓋美國本土，此舉也引發印太地區鄰近國家的不滿。對於中共近日頻頻軍演、飛彈試射，國防部今（26日）表示，中共一方面藉遠海長航、聯合戰備警巡及飛彈試射等行動，威懾周邊國家、顯露窮兵黷武心態；另一方面運用軍事會談等，營造和平對話假象，是和戰兩手策略的展現，亦坐實「中國威脅論」。

國防部指出，自今晨0800時起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計29架次出海活動。其中21架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，結合共艦執行「聯合戰備警巡」。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部說明，在共軍南部戰區司令出訪、執行「軍事交流」之際；東部戰區等部隊卻在鄰近日本、朝鮮半島的黃海、渤海海域，進行多波次實彈射擊，凸顯威權政體缺乏政策穩定性的霸道本質；也對周邊國家形成嚴峻挑戰。

國防部強調，因應中共全面提升武力、我戰略預警時間大幅縮短等威脅，國軍將持續戮力建軍備戰，增強不對稱嚇阻戰力，並深化官兵愛國信念，以建構可恃軍事力量及防衛韌性，捍衛國家主權及百姓安全。

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