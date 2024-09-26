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總統府譴責中共發射洲際彈道導彈　「中國應自制回到國際常軌」

▲▼中國解放軍在中共70年慶典上展示東風-41型洲際彈道飛彈（DF-41 ballistic missiles）。五星旗，中國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國解放軍東風-41型洲際彈道飛彈（DF-41 ballistic missiles）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

中共解放軍於25日上午8時44分，向太平洋發射洲際彈道導彈一事，總統府發言人郭雅慧26日表示，對中國人民解放軍此一行為表達嚴正譴責，中國近來不斷在區域間進行各種軍事演習，威脅區域的和平現狀，呼籲中國應自制回到國際常軌，成為區域中負責任的一員，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

中共火箭軍在昨（25日）上午，向太平洋公海發射1枚攜載模擬彈頭的洲際彈道導彈。這是44年以來，再次進行洲際彈道導彈全射程測試；根據研判，本次發射的可能是中共「東風-41」導彈，並從海南島發射。

有關中國昨（25）日上午向太平洋發射洲際彈道導彈，意圖破壞區域和平穩定，總統府發言人郭雅慧表示，對中國人民解放軍此一行為表達嚴正譴責，中國近來不斷在區域間進行各種軍事演習，威脅區域的和平現狀，呼籲中國應自制回到國際常軌，成為區域中負責任的一員，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

郭雅慧指出，維護印太區域和平穩定是國際共識，無論是在日前舉辦的「四方安全對話」（Quad），或是七大工業國（G7）外長於聯合國大會場邊會晤，皆一再重申印太區域和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素。台灣身為區域內負責任的一員，會持續與全球民主陣營站在一起，共同維持台海及區域和平穩定的現狀。

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