熱帶低壓挑戰明天生成「山陀兒」颱風　鄭明典：很靠近台灣

▲雲圖上有個低雲環繞旋轉中心在箭頭處發展，算是環流與對流已開始搭配起來。（圖／鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

位於台灣東方的TD22熱帶性低氣壓今凌晨生成，預計最快明天增強為颱風「山陀兒」，前氣象局長鄭明典表示，該熱帶系統很靠近台灣，由於南側垂直風切稍大，該熱帶低壓發展還要一些時間。

前氣象局長鄭明典在臉書上表示，第22號熱帶性低氣壓很靠近台灣，這個熱帶低壓原本的渦度旋轉中心偏在北側，但是高層輻散場支持西南側的強對流。由於低氣壓中心有往強對流方向偏移的特性，現在雲圖上有個低雲環繞的旋轉中心發展，算是環流與對流已開始搭配起來。

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不過鄭明典表示，南側目前的垂直風切稍大，這個熱帶低壓的發展還要一些時間。

中央氣象署預報員張竣堯則表示，關島附近的TD21熱帶性低氣壓離台灣比較遠，對台灣沒有實際影響，最快今晚將生成今年第17號颱風燕子（Jebi）。

張竣堯指出，TD22熱帶性低氣壓今天凌晨已經生成，因為還在組織當中，今天生成颱風機會不高，未來預計最快明天增強為颱風，明天清晨有機會，路徑將往南掉後再北上，不過路徑還有不確定性，不管路徑偏西或偏東，熱帶系統外圍雲系可能會影響台灣，不排除有發布海警機會，至於是否會有陸警，要觀察後續北上路徑是否偏西。