「準山陀兒」颱風生成有可能海警！　速度緩慢對台影響加劇

▲準山陀兒颱風。（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

記者葉國吏／綜合報導

台灣東方海面熱帶性低氣壓TD22預估最快今晚增強為「山陀兒」颱風，預估明日清晨前後生成為颱風，一旦成為颱風將可能發佈海上颱風警報，而且速度緩慢加劇對台灣的影響。

氣象專家林得恩於臉書專頁「林老師氣象站」發文「燕子名字被搶，山陀兒逼近台灣！」，表示目前，在西北太平洋有2個熱帶性低氣壓，分別為TD21及TD22。TD21預估在今晚就會增強為颱風，搶先名字為燕子，但隨後很快就會減弱；而TD22則在明日清晨前後，也會增強為颱風，名字叫山陀兒，這個颱風對我台灣是會有影響的。山陀兒颱風，由於生長環境條件相當優渥，附近海域海溫在攝氏30至31度，加上垂直風切微弱，以及高層強輻散區的助攻，評估未來強度至少在中度颱風以上，7級暴風圈半徑至少也在150公里或以上。由於，位置距離台灣非常近，一旦發展成颱，有發布海上颱風警報的機會。

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▲潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）



未來運動路徑，由於環境導引的駛流場並不明確，使得準山陀兒的速度相當緩慢，也延長了對我們造成影響的時間。9/29之後，向北分量增加，會一路朝著台灣東部海面前進。由於接近期間，與東北風所造成的氣壓梯度快速增大，台灣北部、東北部、東部及西部地區沿海近岸浪湧增高，各地瞬間強陣風也會相當明顯，要特別注意預先防範。預估風雨最為顯著會落在9/30至10/2；要到10/3以後，颱風才會逐漸遠離。