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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德曾以「可退政壇」替吳乃仁背書　黃國昌：用政治生命擔保也沒用

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押禁見，民眾黨中央委員江和樹25日雖喊出相信柯文哲，但被問及敢不敢發誓，說「怎麼可能用我們的政治生命去跟他拚」。立院民眾黨團總召黃國昌26日表示，民進黨前秘書長吳乃仁因台糖土地弊案被判刑，總統賴清德曾哽咽含淚願用政治生命擔保其清白，結果吳三審判刑確定，而賴現在在當總統。

▲▼民眾黨召開 民主無罪 賴皮有理 民進黨創黨38周年 迎接黨意元年 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨召開「民主無罪賴皮有理？民進黨創黨38周年迎接黨意元年」。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨團26日上午召開「民主無罪賴皮有理？民進黨創黨38周年迎接黨意元年」記者會，針對江和樹昨被問到願不願為柯文哲清白發誓，雖說願意相信清白，但不會用自己政治生命拚？黃國昌回應，在台灣一個人用自己政治生命幫他人清白掛保證，真的是非常罕見。

話鋒一轉，黃國昌提及，在自己記憶所及，只有民進黨前秘書長吳乃仁因台糖土地弊案被判刑，而且「判刑確定」以後，時任台南市長賴清德哽咽含淚的說是「冤獄」、「願意用個人政治生命保證吳乃仁清白」、「有任何不法，他（賴清德）願意以政治生命擔保，可以退出政壇」，這是他記憶中在台灣政治史上，真的用政治生命幫人家清白做擔保的例子。

「結果很不幸的，吳乃仁是三審判刑確定。」黃國昌酸說，當初幫吳乃仁用政治生命掛保證、說可以退出政壇的賴清德，現在是中華民國的總統，突顯出即使像賴清德貴為總統之尊，用政治生命幫貪腐的人掛保證，好像也沒什麼用。

黃國昌說，與其掛保證，比較重要的事情是，請賴清德趕快跟吳乃仁討錢，吳乃仁還欠台糖1億多元都沒還，錢到底何時要還？說吳乃仁沒有錢，「奇怪，吳乃仁跟新潮流要角一天到晚觥籌交錯、酒池肉林，然後吳乃仁沒錢？那他的錢是哪裡來的？」

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