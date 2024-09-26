大雨炸基隆！交流道變小河畫面曝　馬路積水半個輪胎高

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

大雨猛攻，白天雨勢明顯，中央氣象署今（26日）上午9時44分針對基隆市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續1小時以上，也造成基隆安樂區積淹水。

▲基隆基金一路連接國3南下交流道的路段積水。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

經濟部水利署9點40分左右也針對基隆市3地區發布淹水警戒，其中基隆市安樂區、中山區時雨量已突破60毫米，已有明顯積淹水，發布一級警戒。在安樂區基金一路連接國3南下交流道的路段，更因雨勢猛烈變成小河，高度約有半個輪胎，駕駛、騎士均涉水前行。