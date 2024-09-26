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大陸 大陸焦點 特派現場

別猜了！解放軍公佈洲際彈道導彈現場照　東風-31已具備1.2萬公里射程

▲解放軍主動公佈洲際彈道導彈發射現場照。（圖／翻攝微博）

▲解放軍主動公佈洲際彈道導彈發射現場照。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

解放軍火箭軍近日試射一枚可攜核彈頭的洲際彈道導彈，外界預測彈著點約落在夏威夷南邊的太平洋東南方公共海域。導彈試射後，外界紛紛猜測型號為大陸最先進的「東風-41」，也有人認為是液態燃料驅動的「東風-5」。不過，大陸軍方今（26）日釋出現場發射照，透過彈體分析，應該是「東風-31AG」，也就是改進款，射程已經達到1.2萬公里。

▲解放軍主動公佈洲際彈道導彈發射現場照。（圖／翻攝微博）

解放軍新聞傳播中心下轄的《中國軍號》微博今早釋出洲際彈道導彈的發射現場照片，這枚試射的導彈彈體經過處理，漆黑的造型在固態燃料助推的射擊現場升起滾滾濃煙，直竄天際。

照片發出後，立即引來網友們熱議，有網友從照片中觀察出，「東風-31」導彈發射達到「全地形、無依托、免預設陣地」，也有網友認為，「東風-31AG（甲改）」型射程已經達到12000公里，性能提升不少。

有分析認為，此次試射的導彈為東風31甲改（AG）型洲際彈道導彈，該型號戰鬥部具有獨特的「小平頂」設計，今日公開的最新照片與2014年的模擬演練導彈照片相吻合，同時，就射程來看，東風31甲改型號已經能夠與美軍的民兵3洲際彈道導彈不相上下，甚至在「非依賴地下發射井」的特性上更勝一籌。

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