▲ 你了解他們嗎？金牛座、獅子座、天蠍座的朋友突然「斷絕聯繫」都有原因。（示意圖／CFP）

記者王威智／綜合報導

在我們的生活中，總有那麼幾個星座，一旦他們決定與某人劃清界限，就像風箏線斷裂，決定此生不再聯繫。接下來一起來看看這些星座的故事，理解他們是如何成為我們生活中不可或缺的一部分。

首先是金牛座。金牛座的人總給人一種踏實、認真的印象。他們就像農田裡的老牛，默默作出努力，堅忍不拔，為自己的生活付出。然而，當他們在感情、工作或朋友關係中付出的努力未能得到回報時，失望之情就會湧上心頭。一旦有人觸碰到他們的底線，他們就會決定切斷與對方的聯繫，不再碰觸過去的傷口。這種堅定不移的態度，也讓他們在此生不再與此人、此事有任何瓜葛。

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接著是獅子座。獅子座的人就像古代的帝王，帶著威嚴和尊貴的氣息。他們天生有領導才能，能夠指揮大局。但一旦有人挑戰他們的尊嚴，他們就會展現出強大的力量，果斷地切斷與對方的聯繫，決定此生不再出現在對方的視線中。

然後是天蠍座。天蠍座的人給人一種高冷、神秘且魅力四溢的感覺。他們對感情的態度就像深邃的星空，充滿未知。然而，一旦感受到「背叛」這兩個字，他們就會像繃緊神經的貓一樣，隨時準備逃開。對他們來說，這樣的「標籤化」是無法抹滅的，他們寧願此生不再見面，也不想再經歷同樣的事情。