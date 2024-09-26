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昔遭檢調批極度貪婪！她轟陳致遠「打假球K金戰士」：誰跟你過去了

陳沂（右圖）認為陳致遠（左圖）被罵爆一點都不無辜。（翻攝陳沂臉書）

▲陳沂（右圖）認為陳致遠（左圖）被罵爆一點都不無辜。（翻攝陳沂臉書）

圖文／鏡週刊

中信兄弟周思齊日前引退，前職棒球員陳致遠在臉書曬出懷舊影片，寫下「老傳統、老戰友，當時我們真的很嗨。」由於陳致遠捲入打假球案遭判刑，重傷中華職棒，此舉引爆球迷怒火，隨後他理直氣壯說「我應該也有言論自由吧！過去就讓他過去了」，更令球迷火大。對此，經常點評時事的網紅陳沂指出，檢調當年以「極度貪婪」形容陳致遠，她認為陳致遠罪大惡極，一點都不無辜。

陳致遠日前在臉書貼出兄弟象影片，寫道：「老傳統，老戰友，當時我們真的很嗨。」遭網友罵爆後，他表示：「你們可以留言罵我我為何不能po呢？這是我的平台，我應該也有言論自由吧！過去了就讓他過去了，我還是謝謝你們進來留言。」一番言論讓大眾依舊不買帳。

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陳沂昨（25日）在臉書點評陳致遠一事，她認為，陳致遠沒搞懂什麼叫言論自由，「網友說你沒資格，不是說你不能po文緬懷，是說你怎麼好意思發文蹭兄弟象。當年你打假球，嚴重傷害台灣棒球環境，更傷了無數球迷的心。讓兄弟象變成黑象是你，現在竟然還高調出來蹭，怎麼可以有這麼不要臉的人啊？」

陳致遠爭議貼文目前已刪除。（翻攝陳致遠臉書）

▲陳致遠爭議貼文目前已刪除。（翻攝陳致遠臉書）

陳沂提到，別忘了，當時檢調用「極度貪婪」形容陳致遠的所作所為。她批評：「你罪大惡極，一點都不無辜欸。過去的就讓他過去，只有受害者有資格原諒。身為加害者的陳致遠，你是永遠打假球的K金戰士，誰跟你過去？」

目前陳致遠已將爭議影片及貼文刪光，今（26日）深夜連發兩篇文，一篇寫「謝謝」二字，配上虛擬人物比讚的圖案，另一篇則是滷肉飯照，他寫道：「宵夜的美食、開心。」面對網友質疑他刪文「急了齁」，急了齁」，他回覆：「還好餒！目的達到了。」還配上3個哭笑不得的表情符號，明顯無悔意。

回顧假球案，陳致遠2010年涉入中華職棒簽賭案，隨後遭板橋地檢署檢察官起訴並求刑兩年，兄弟象球隊也立刻將他開除，並打算求償1,500萬元。檢調批評他「極度貪婪無恥」，但陳致遠始終否認接受賄賂打假球。2011年6月，法院判處陳致遠2年6個月有期徒刑，併科罰金350萬元。然而，二審法院認為他確實有作弊行為，但根據舊法，所犯之罪並非一罪一罰，連續犯應視為一次犯罪，因此將刑期減為6個月，可易科罰金。


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