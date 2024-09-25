想看周杰倫演唱會！妹子求「搶票秘訣」過來人招了：成功6次

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

天王周杰倫（周董）將在台北大巨蛋開唱，舉辦睽違7年的個人演唱會，也是台北大巨蛋首位舉辦個人演唱會的歌手，令粉絲秒暴動。隨著門票開賣時間出爐，就有網友求問，有沒有很有搶票經驗的人可以分享秘訣？貼文引發熱論。

周杰倫24日公布演唱會時間，將辦在12月5日至8日，門票則在10月23日中午12點開賣，這次的售票系統則是拓元售票。就有網友在Threads求助，「有沒有脆友很有經驗搶票的，可以分享一下秘訣嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲周杰倫12/5-12/8在大巨蛋開唱。（圖／杰威爾提供）

貼文引發熱論，「不要打錯驗證碼！這超重要，搶票的時候會很緊張，但是驗證碼不要打錯，之前打錯就沒搶到了」、「如果之前沒有用過拓元搶票的人，要記得先去辦帳號做認證！沒記錯認證要滿24小時才可以購票」、「建議先鎖定區域，然後快速並正確的輸入驗證碼」、「簡單兩字，運氣。」

其中，不少人認為，手機比起電腦還好搶，「搶過拓元7次，成功6次。成功6次都是用手機搶，反而電腦是唯一失敗的」、「搶周湯豪的演唱會也是拓元，前年第一次用電腦搶失敗，朋友用手機搶成功。今年的兩次用手機搶都成功，給你參考」、「我都用手機搶的…電腦沒有一次搶到過」、「我每次都是用手機，然後沒搶到的話不要放棄，要一直重新刷，因為一定會有10分鐘內沒付款的人不要票了。」

還有網友表示，可以先去模擬系統練習，「拓元驗證碼練習有效」、「驗證碼！要練習，我那時候整個禮拜都在練習。」另外，還有曾要搶別場演唱會的女網友貼出教學影片，分享一招「不太需要滑鼠」的搶票方式，她個人覺得會比滑鼠快一點，而且拓元售票系統也可以用，「覺得這個方法練熟後，有比滑鼠還要快一點，提供給大家參考。」