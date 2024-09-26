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惹到她們不要硬碰硬！「吃軟不吃硬」TOP3星座女

記者黃稜涵／綜合報導

面對衝突跟矛盾，每個人的應對方式皆不相同，其中，有些人不喜歡激烈衝突，《搜狐網》整理出「吃軟不吃硬」TOP3星座女，跟她們溝通時千萬不要硬碰硬，否則可能會血流成河！

▲▼單身，正妹，聽音樂，喝咖啡。（圖／CFP）

▲你是屬於「吃軟不吃硬」的人嗎？（示意圖／CFP）

巨蟹女

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巨蟹座女生心思細膩，她們內心充滿愛與包容，總是以柔和的方式解決問題，當面對矛盾時，她們喜歡透過心平氣和的溝通來解決問題，如果對方強硬逼迫她們，她們不僅不會妥協，反而會變得更加堅定，在感情中更是如此，如果伴侶用強硬的態度去要求她們，她們會變得敏感且不安，甚至產生逃避的想法，對待巨蟹座，需要給她們溫柔和耐心，她們往往會用同樣的溫柔來回應。

雙魚女

擁有浪漫感性特質的雙魚座女生，她們的內心如同水般柔軟，對於激烈的衝突和強硬的對抗感到厭惡，更傾向於在柔和的氛圍中表達自己情感，在感情世界中，更是無法接受硬碰硬的對抗，她們追求的是一段充滿柔情蜜意的感情，希望彼此之間是溫暖而理解的，如果伴侶試圖用強硬的方式去改變她們，她們會感到極度不安，甚至可能選擇離開這段關係，因此，與雙魚女相處時，必須保持溫柔和耐心，用真誠和善意去打動她們的心。

金牛女

金牛座女生表面上看起來沉穩堅強，內心卻藏著一份溫柔的固執，她們喜歡和平和穩定，對於問題的解決，更傾向用理性且溫和的方式，她們脾氣看似平和，但卻是出了名的固執，在感情方面，她們期待的是穩固且溫暖的關係，不喜歡激烈的爭吵，更不願意被伴侶以強硬的方式逼迫，她們需要的是被理解和尊重，而非被命令和指責，與其硬碰硬，不如展現溫柔體貼，這樣才能真正贏得她們的心。

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