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秋天老是疲倦想躺平！懶得煮最依賴外送食物的3個懶人星座

▲▼秋天,外送,星座。（圖／取自xFrame）

▲最依賴外送食物的3個懶人星座。（圖／取自xFrame）

記者楊智雯／整理報導

每到季節轉換的時刻，不但工作變忙、人也覺得提不起勁，下班後回到家只想躺平，不想再花時間力氣買菜、煮菜，也不想出門買食物，只想登入外送平台，動動手指點一點，讓專人取餐輕鬆將美食送上門，《科技紫微網》現在就來公布一下，最依賴外送食物的是哪3個懶人星座呢？

雙魚座

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天真浪漫，多愁善感的雙魚座，光是想像親自下廚料理，會把自己搞得汗流浹背，耗費太多時間外，還要擔心食物夠不夠美味，簡直就是在挑戰不可能的任務。希望隨時有人可以服務到家，把他當王子、公主一樣伺候，他只需要負責吃就好，還能吃得美美的，保持形象，所以想吃東西時，訂購外送食物當然成為第一首選。

天秤座

天秤座天性愛美又時刻保持優雅狀態，喜歡舒適便利的生活，享受著被人服務與照顧，一想到要擠進喧囂市場選購食材，再回到悶熱廚房洗菜、切肉、下油鍋，等食物上桌已沒胃口，還不如打開手機輕鬆訂餐，慵懶地攤在沙發上敷片面膜，等著外送餐點的到來。

射手座

天天悠遊自在，處理鎖事就會覺得很累、很麻煩的射手座，發現有了外送平台，就可以不用自己動手，輕易解決吃的問題。在等待的時間，想躺就躺、想吃再吃，巴不得還希望能推出餵食功能，餐點不只送到家還送進口，真是懶到極緻的代表。

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