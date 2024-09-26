海巡、南警、彰警聯手掃蕩　「姐仔」販毒集團被抄

▲海巡署偵防分署台南查緝隊聯手台南市警局及彰化縣警局，破獲邱女、李男為首的販毒集團。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

海巡署偵防分署台南查緝隊聯手台南市警局及彰化縣警局，在台南市安南區破獲邱女、李男為首的販毒集團，查獲邱女等4人，於現場起獲第一毒品海洛因723.7公克、第二級毒品安非他命80.6公克、現金新台幣18萬餘元及吸食販賣器具一批等證物，全案依違反毒品罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

台南查緝隊日前接獲線情，南部地區一名邱姓女子 (綽號「姐仔」) 販售毒品予不特定人士牟利，即與台南市警三分局及彰化縣警局員林分局共同成立專案小組，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經專案小組不捨晝夜行動蒐證及研析比對，掌握邱女行蹤及販毒事證據後，9月3日在台南市安南區查獲邱女（通緝犯），於現場起獲第一毒品海洛因723.7公克、第二級毒品安非他命80.6公克、現金新台幣18萬餘元及吸食販賣器具一批等證物，專案小組查出本案邱嫌毒品源頭為李姓男子。

專案小組即針對李嫌資料比對分析，鎖定李嫌行蹤部署埋伏，經確認李嫌車輛後，隨即上前攔查李嫌所駕駛車輛當場於車內及隨身提袋查獲第一毒品海洛因、第二級毒品安非他命、現金及吸食販賣器具一批等販毒證物並逮捕李嫌等3名犯嫌共同持有毒品，有效阻絕毒品流入市面危害國人健康。全案依違反毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，並擴大偵辦中。