北竿男童撞落地窗框！後腦勺5cm裂傷　馬祖海巡派艇送南竿就醫

▲北竿男童頭部撞傷，馬祖海巡緊急後送。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／馬祖報導

馬祖北竿1名男童因從椅子上跌落撞到落地窗框，後腦勺有5公分裂傷，海巡署獲報後通報馬祖海巡隊派艇馳援，接駁病患及北竿衛生所醫護人員登艇，抵南竿福澳港碼頭後由救護車轉送連江縣立醫院就醫。





海巡署第十一巡防區指揮部，20日晚間19時許，接獲北竿衛生所通報，1名男童因從椅子上跌落撞到落地窗框，後腦勺有4-5公分裂傷，需後送至連江縣立醫院進一步檢查及治療，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，由於島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，且未達醫療直升機後送標準，即通報馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。

艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-3582艇至北竿白沙港與金馬澎分署第一0岸巡隊白沙安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁病患及北竿衛生所醫護人員登艇，以最大安全航速返抵南竿福澳港碼頭，金馬澎分署第一0岸巡隊福澳安檢所與連江縣消防局及連江縣立醫院人員協助接駁病患上岸，由救護車轉送連江縣立醫院就醫。

馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，如無航班或夜間有緊急醫療需求，經專業醫生評估，將立即派艇協助後送就醫，今年迄今共計執行26次，積極協助解決鄉親緊急醫療後送需求，海巡肩負救生救難重任，接獲通報，必全力以赴馳援，確保民眾生命安全。