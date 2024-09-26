準燕子颱風下周靠近恐發布警報　北東風雨「進入高風險範圍」

▲今天至周末為東北風環境，北部、東部有短暫陣雨發生機會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

位於台灣東南方海面的熱帶系統，中央氣象署預估，最快周末有機會成為颱風「燕子」（Jebi，韓國提供）。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今日指出，下周一至三更有機會進入東北部海域北上，各地有明顯風雨，並有颱風警報可能，台灣將有高風險進入風雨影響範圍，尤其是北部及東部。

林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日至周末台灣附近將持續為東北風環境，迎風面的北部及東部天氣較陰沉，有地形短暫陣雨機會，高溫約29至32度，低溫約22至24度。

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他表示，背風面中南部為晴或多雲天氣，早晚天氣較穩定，但午後山區還有熱對流發展帶來短暫陣雨或偶雷雨可能。高溫約33至35度，低溫約22至25度，外出仍要攜帶雨具，亦要留意早晚氣溫略有涼意。

不過，林孝儒說，受到關注今、明天於台灣東南方海面逐漸有熱帶系統發展跡象，甚至最快周末將有機會增強為輕度颱風等級，下周一至三更是有機會進一步進入東北部海域北上。

他表示，若系統如預測發展，台灣除了周末率先受熱帶系統外圍東北風增強影響，迎風北部及東部降雨轉廣泛並增多外，下周一至下周三將有機會隨颱風進入東北部海域北上，各地有明顯風雨發生並有颱風警報可能。

林孝儒分析，依目前大氣環境來說，若熱帶系統發展基本上較缺乏強而有力的導引氣流，颱風預測路徑相對變動度大且移速較慢，一旦這樣的熱帶系統真的發展且靠近至台灣時，很可能拉長風雨影響台灣的時間，進而帶來較大的累積雨量。

今、明天須持續關注東南方海面低壓發展，林孝儒指出，一旦如預期增強為熱帶性低氣壓或至颱風，下周一至三台灣將有高風險進入風雨影響範圍，尤其是北部及東部，應提前準備防汛措施，如檢查排水設備、確認緊急應對方案。