　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

準燕子颱風下周靠近恐發布警報　北東風雨「進入高風險範圍」

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天至周末為東北風環境，北部、東部有短暫陣雨發生機會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

位於台灣東南方海面的熱帶系統，中央氣象署預估，最快周末有機會成為颱風「燕子」（Jebi，韓國提供）。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今日指出，下周一至三更有機會進入東北部海域北上，各地有明顯風雨，並有颱風警報可能，台灣將有高風險進入風雨影響範圍，尤其是北部及東部。

林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日至周末台灣附近將持續為東北風環境，迎風面的北部及東部天氣較陰沉，有地形短暫陣雨機會，高溫約29至32度，低溫約22至24度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，背風面中南部為晴或多雲天氣，早晚天氣較穩定，但午後山區還有熱對流發展帶來短暫陣雨或偶雷雨可能。高溫約33至35度，低溫約22至25度，外出仍要攜帶雨具，亦要留意早晚氣溫略有涼意。

不過，林孝儒說，受到關注今、明天於台灣東南方海面逐漸有熱帶系統發展跡象，甚至最快周末將有機會增強為輕度颱風等級，下周一至三更是有機會進一步進入東北部海域北上。

他表示，若系統如預測發展，台灣除了周末率先受熱帶系統外圍東北風增強影響，迎風北部及東部降雨轉廣泛並增多外，下周一至下周三將有機會隨颱風進入東北部海域北上，各地有明顯風雨發生並有颱風警報可能。

林孝儒分析，依目前大氣環境來說，若熱帶系統發展基本上較缺乏強而有力的導引氣流，颱風預測路徑相對變動度大且移速較慢，一旦這樣的熱帶系統真的發展且靠近至台灣時，很可能拉長風雨影響台灣的時間，進而帶來較大的累積雨量。

今、明天須持續關注東南方海面低壓發展，林孝儒指出，一旦如預期增強為熱帶性低氣壓或至颱風，下周一至三台灣將有高風險進入風雨影響範圍，尤其是北部及東部，應提前準備防汛措施，如檢查排水設備、確認緊急應對方案。

ET快訊
快訊／徐乃麟反擊！　痛罵楊繡惠：我還不夠照顧她嗎
快訊／大雨猛灌基隆！　2區一級淹水警戒
快訊／高市議員黃紹庭　住家、服務處遭搜索
眾量級家寧被爆「紅了有人追」：比Andy好！　本尊被釣出
快訊／大雷雨狂炸新北基隆　警戒區曝
準燕子颱風下周靠近恐發布警報！　高風險範圍曝
快訊／昨瘋漲今拉回！　00960跌逾16%
快訊／柯文哲遭4度提訊　雙手上銬、藍白拖現身
快訊／雨勢升級！　2縣市豪雨特報
快訊／騎車衝進超商！商品架撞毀　現場畫面曝光
一晚17元！曼谷貧民窟風民宿爆紅　照片網看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交長陳世凱首赴立院交委會報告　前老闆蔡其昌「8個字」提醒

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

Google首頁變「爆米花小遊戲」！扮演超萌玉米粒　比誰「沒爆開」

快訊／大雷雨狂炸新北基隆　警戒區曝

台鐵今年落軌35起　董座：高雄站設月台門「明年6月全功能測試」

準燕子颱風下周靠近恐發布警報　北東風雨「進入高風險範圍」

跨性別教師獲師鐸獎　黃明真不畏壓力：只要社會願意我們都做得到

客運撞行人！高風險黑名單加強稽查　未指差確認補助款最高扣百萬

快訊／雨勢升級！2縣市豪雨特報　嚴防雷擊

薪水多4成還記功　台鐵董座喊冤沒幫自己加薪：比照國營企業規定

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

5700元畢旅「淋雨、吃即期麵包」　國3生炸鍋！校方：有請自備雨具

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

林襄狂吃保健品保養　現41公斤體力不如從前

交長陳世凱首赴立院交委會報告　前老闆蔡其昌「8個字」提醒

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

Google首頁變「爆米花小遊戲」！扮演超萌玉米粒　比誰「沒爆開」

快訊／大雷雨狂炸新北基隆　警戒區曝

台鐵今年落軌35起　董座：高雄站設月台門「明年6月全功能測試」

準燕子颱風下周靠近恐發布警報　北東風雨「進入高風險範圍」

跨性別教師獲師鐸獎　黃明真不畏壓力：只要社會願意我們都做得到

客運撞行人！高風險黑名單加強稽查　未指差確認補助款最高扣百萬

快訊／雨勢升級！2縣市豪雨特報　嚴防雷擊

薪水多4成還記功　台鐵董座喊冤沒幫自己加薪：比照國營企業規定

交長陳世凱首赴立院交委會報告　前老闆蔡其昌「8個字」提醒

新北休旅車爆胎右偏連撞6車　倒楣婦人遭撞倒地！腦震盪送醫

南警鷹眼發現大貨車懸掛他車號牌　接連查獲2部違規車輛

全台首次F1展演！中市府iTaichung新增4國語言　服務更國際

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

快訊／國3北木柵交流道事故！砂石車拋錨卡路中　占2外線回堵5K

方文琳罹癌：愛喝高粱！　醫示警「酒精流經位置」都會癌變

中和公寓成交占4成　在地房仲：4字頭買3大熱區

帳戶借前女友卻「查無此人」　他衰揹鍋下場曝光

召集11位不分區綠委認養艱困選區　林右昌：戰場不只在立法院

夏威夷潛水遇海豹媽帶孩　海中悠游看到人一臉好奇

生活熱門新聞

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

準燕子醞釀中！　2地恐風大雨大

燕子估周末生成恐中颱　「貼著北上」全台下3天

486先生住院了！決定動手術「越來越嚴重」

快訊／變天！　2縣市大雨特報

國營妹想跳科技業　內行人急勸：想清楚

「3生肖」秋冬要發財了！第1名偏財運爆棚

男同學長相超普！「1科系畢業」狂交女友

「準燕子」大小是關鍵　這狀況更靠近台灣

快訊／雨勢升級！2縣市豪雨特報　嚴防雷擊

墾丁國旅慘崩！葉匡時點破4大原因：錯過時機了

「病符星」衝擊！5生肖淪受災戶

婚禮小物送什麼　全場點名1東西超NG

更多熱門

相關新聞

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

準燕子颱風估下周一到三最接近　美國模式預測「登陸台灣」

台灣東南邊的熱帶擾動，中央氣象署預估周末生成颱風「燕子」，氣象專家吳德榮指出，下周一至周三最接近台灣，強度達中颱以上，對台灣威脅大；美國模式預測路徑更近，會通過台灣，但仍有不確定性，還需持續觀察其動向。

準燕子醞釀中！　2地恐風大雨大

準燕子醞釀中！　2地恐風大雨大

「準燕子」大小是關鍵　這狀況更靠近台灣

「準燕子」大小是關鍵　這狀況更靠近台灣

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

燕子估周末生成恐中颱　「貼著北上」全台下3天

燕子估周末生成恐中颱　「貼著北上」全台下3天

關鍵字：

颱風台灣天氣風雨風險

讀者迴響

熱門新聞

方文琳罹患食道癌！

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

燕子成颱機率80%　估風雨最大時間曝

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

「妳丈夫入獄，我當妳老公」　人妻遭朋友猥褻崩潰

許聖梅「曝張善為罹病關鍵原因」

準燕子醞釀中！　2地恐風大雨大

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

陳致遠蹭周思齊多荒謬？他用蘿拉事件神比喻

2女大生撿到一包金條很害怕　價值超過182萬

燕子估周末生成恐中颱　「貼著北上」全台下3天

45歲男沒跟家族旅遊　母返家驚見他躺床死亡

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話

「尼斯湖水怪」最新影像曝光　專家：可能有2隻

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面