　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

駕駛雪車撞壞美軍黑鷹直升機！他提告獲賠1億　原因曝光

▲▼美軍黑鷹直升機。（圖／路透社）

▲駕駛雪車撞壞美軍黑鷹直升機，美國男子提告美國政府「獲賠1億」。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國麻薩諸塞州一名男子史密斯（Jeffrey Smith）2019年3月駕駛雪地摩托車時，高速撞上一架美國陸軍降落在地面上的黑鷹直升機，當場摔飛出去身受重傷，他事後決定向美國政府提告求償，案件經過4年審理後，法院最終判處他勝訴，美國政府須賠償他330萬美元（約新台幣1億元）。

根據TASK & PURPOSE報導，史密斯2019年3月晚間在麻州沃辛頓騎乘雪地摩托車時，由於天色昏暗未發現前方的小徑上停著一架黑鷹直升機，導致他撞上當場噴飛身受重傷，也撞壞直升機的尾部，。這架直升機隸屬美國陸軍，事故發生前停在沃辛頓一處簡易機場附近的小徑，這個小徑被當地居民用作雪車車道。

史密斯2019年10月到法院提告美國政府，要求政府賠償醫療費、住院期間損失的薪資以及其他因為事故產生的費用共950萬美元（約新台幣3億元）。根據史密斯提交的治療報告顯示，事故造成他的左肺塌陷、控制橫膈膜的神經癱瘓、左臂及手失去知覺。

根據檢警調查報導，史密斯當時喝了2瓶酒，並服用了藥劑阿得拉爾（Adderall）和舒倍生（Suboxone），不過有一名目擊者證稱，史密斯當時並未有喝醉的情況，另一位支持史密斯訴訟的專家則證稱，史密斯撞上直升機時，時速在18至28英里（時速28至45公里）。

然而有一位目擊者證稱，事件發生後，她去醫院探望史密斯，對方告訴她「我真丟臉，我明明知道它就在那裡」。美國政府一方的專家也證稱，史密斯事發前曾停下雪車，試圖看清楚在小徑中的直升機，但由於天色昏暗才沒發現，之後又一路狂催油門，加速到時速65至70英里（時速105至113公里）。

法官馬克（Mark G. Mastroianni）最終採信美國政府一方專家的證詞，認定史密斯顯然知道該處有停直升機，因此在跑道上行駛時應該更小心，這是一件本來可以預防的事故，「如果他以更安全的速度行駛，他可能就能夠避免事故發生，或者至少不會受到那麼嚴重的傷害」。

不過馬克也認為，直升機組員有明顯疏失，根據調查報告指出，組員停下直升機後，曾經有多輛雪車經過，然而組員離開前卻沒有製作任何標記或照明，「他們將一架具有偽裝塗色的直升機停在一處樹木較茂密、且頻繁被使用的雪車車道上，卻沒有做出任何預防措施，造成事故風險」。

馬克認定，軍方將直升機停留在危險地點，又沒有對直升機進行充分的監督或做出警示，導致了原本可以避免的事故發生，雙方都有過錯，但他認為政府對於事故必須負擔60％責任，有較大的過失責任，判處美國政府須賠償史密斯330萬美元。

ET快訊
陳致遠發文懷念兄弟象！愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」
墾丁國旅慘崩！　葉匡時點破4大原因
嘉義「雙蛇纏鬥」罕見畫面曝！
「尼斯湖水怪」最新影像曝光　專家分析：可能有2隻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／以軍認了！「轟炸黎巴嫩」是準備地面入侵

駕駛雪車撞壞美軍黑鷹直升機！他提告獲賠1億　原因曝光

「尼斯湖水怪」最新影像曝光　專家分析：可能有2隻

「亞洲實力指數」台灣排名曝光！美國再次奪冠　中國軍力持續拉平

中國向太平洋發射洲際飛彈　日本紐西蘭表達關切不安

逼死30歲女網紅！　44歲酸民認了網路霸凌「判入獄1年」

幫川普站台要收錢？梅蘭妮亞神秘進帳760萬　前幕僚曝她超在意1事

拒與普丁談判！　澤倫斯基聯合國演說：俄羅斯只能接受和平方案

失蹤34小時離奇存活！　泰6歲男童被「魔神仔」鬼藏化肥袋

撐不住！日本國民零食二度漲價　網力挺新價格「還是很便宜」

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

5700元畢旅「淋雨、吃即期麵包」　國3生炸鍋！校方：有請自備雨具

男揮刀借錢買菸被弟勒死　姪女蒐證恐嚇...反全程紀錄父殺人

【PP石墨烯】塑崩律動褲 線上發表會

朋友喝酒只剩新手能開？　副駕、後座變駕訓班教練

國道3死「運將曾電話求救」　同事悲：話還沒講完就撞了

快訊／以軍認了！「轟炸黎巴嫩」是準備地面入侵

駕駛雪車撞壞美軍黑鷹直升機！他提告獲賠1億　原因曝光

「尼斯湖水怪」最新影像曝光　專家分析：可能有2隻

「亞洲實力指數」台灣排名曝光！美國再次奪冠　中國軍力持續拉平

中國向太平洋發射洲際飛彈　日本紐西蘭表達關切不安

逼死30歲女網紅！　44歲酸民認了網路霸凌「判入獄1年」

幫川普站台要收錢？梅蘭妮亞神秘進帳760萬　前幕僚曝她超在意1事

拒與普丁談判！　澤倫斯基聯合國演說：俄羅斯只能接受和平方案

失蹤34小時離奇存活！　泰6歲男童被「魔神仔」鬼藏化肥袋

撐不住！日本國民零食二度漲價　網力挺新價格「還是很便宜」

快訊／以軍認了！「轟炸黎巴嫩」是準備地面入侵

嘉義男躲加拿大逃兵役4年！法官念有悔意判4個月徒刑：可易科罰金

半導體當台股Q4先鋒！6檔ETF喊衝　00904、00891看俏

BMW「小改款M3房車／旅行車」預告10／2台灣上市！預售價618萬起

撞死女大生司機稱「看不見」　行人又該如何「被看見」

淡水度假飯店「跨年住一晚送一晚」！近距離賞2025最早煙火

用力大便完突胸悶！陸25歲男就醫才知「肺炸了」

王志安「正式提告移民署」！批禁來台訴願遭駁回：是民進黨的報復

駕駛雪車撞壞美軍黑鷹直升機！他提告獲賠1億　原因曝光

台驊賣1850張長榮　加上配息共賺進3314萬元

超Q正妹大跳《Seve》鬼步舞　網友：內心的冰山融化了

國際熱門新聞

「尼斯湖水怪」最新影像曝光　專家：可能有2隻

「亞洲實力指數」台灣名次曝光

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

失蹤34小時離奇存活！6歲童被「魔神仔」鬼藏

撞壞美軍黑鷹直升機　他提告獲賠1億

比特犬大戰「眼鏡王蛇」　驚人畫面曝

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

京都400年古蹟遭「外國客破壞」！

日本國民零食二度漲價　網力挺「還是很便宜」

女童險遭性侵　猴子追打嚇跑噁狼

霸凌逼死女網紅　酸民認罪「判入獄1年」

AI探索納斯卡沙漠發現303幅新地畫

他1月狂吃720顆蛋　驚人成果曝光

更多熱門

相關新聞

慶籌會宣布「雙十國慶空中操演26日試航」　機隊將飛越總統府上空

慶籌會宣布「雙十國慶空中操演26日試航」　機隊將飛越總統府上空

2024年雙十國慶將屆，國慶籌備委員會今（25日）表示，參演單位正緊鑼密鼓進行排練，為利空中操演順利進行，國防部所屬UH-60M黑鷹直升機，將於明（26日）清晨，從龍潭及新竹基地出發往博愛特區飛行，通過總統府上空實施飛行航線會勘及試航，為接下來的空中兵力操演揭開序幕。

即／43歲女綠島體驗船潛溺水！　黑鷹直升機緊急出動

即／43歲女綠島體驗船潛溺水！　黑鷹直升機緊急出動

花蓮外海台籍貨輪船員跌傷　黑鷹吊掛救援

花蓮外海台籍貨輪船員跌傷　黑鷹吊掛救援

南玉山登山客手骨折　黑鷹吊掛送醫

南玉山登山客手骨折　黑鷹吊掛送醫

21響禮砲迎新總統賴清德　雷虎小組噴彩煙衝場、直升機掛巨幅國旗

21響禮砲迎新總統賴清德　雷虎小組噴彩煙衝場、直升機掛巨幅國旗

關鍵字：

黑鷹直升機

讀者迴響

熱門新聞

愛爾達開轟陳致遠： 打假球豬狗不如

「尼斯湖水怪」最新影像曝光　專家：可能有2隻

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

國道詭異3死！他電話求救「有人在追我」突中斷亡

鍵盤「注音符號」不是亂排的！她畫出規律7千人驚呆

45歲男沒跟家族旅遊　母返家驚見他躺床死亡

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

快刪！2款「熱門App」暗藏病毒

全家開出10組發票大獎！名單、門市曝光

25歲AV女優突喊：拍不下去了

陳致遠蹭周思齊多荒謬？他用蘿拉事件神比喻

「亞洲實力指數」台灣名次曝光

486先生住院了！決定動手術「越來越嚴重」

梧桐妹遭疑坐摩托車「沒戴安全帽」！　兜風燦笑錄影被拍

國道3死！運將曾致電求救　同事曝：話沒講完就撞了

更多

最夯影音

更多

楊丞琳.李榮浩演唱會後約會　情侶裝散步..她伸手討牽牽♥

有味道？廣西施工道路爆炸　天降「金黃色液體」嚇壞駕駛

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

棒棒堂小杰「認愛圈外女友」　小煜.阿緯喊：以為他喜歡男生！

王陽明爆不滿「遭陶晶瑩轟無禮」　李李仁也鬧翻…雙方友人當和事佬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面