駕駛雪車撞壞美軍黑鷹直升機！他提告獲賠1億　原因曝光

▲駕駛雪車撞壞美軍黑鷹直升機，美國男子提告美國政府「獲賠1億」。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國麻薩諸塞州一名男子史密斯（Jeffrey Smith）2019年3月駕駛雪地摩托車時，高速撞上一架美國陸軍降落在地面上的黑鷹直升機，當場摔飛出去身受重傷，他事後決定向美國政府提告求償，案件經過4年審理後，法院最終判處他勝訴，美國政府須賠償他330萬美元（約新台幣1億元）。

根據TASK & PURPOSE報導，史密斯2019年3月晚間在麻州沃辛頓騎乘雪地摩托車時，由於天色昏暗未發現前方的小徑上停著一架黑鷹直升機，導致他撞上當場噴飛身受重傷，也撞壞直升機的尾部，。這架直升機隸屬美國陸軍，事故發生前停在沃辛頓一處簡易機場附近的小徑，這個小徑被當地居民用作雪車車道。

史密斯2019年10月到法院提告美國政府，要求政府賠償醫療費、住院期間損失的薪資以及其他因為事故產生的費用共950萬美元（約新台幣3億元）。根據史密斯提交的治療報告顯示，事故造成他的左肺塌陷、控制橫膈膜的神經癱瘓、左臂及手失去知覺。

根據檢警調查報導，史密斯當時喝了2瓶酒，並服用了藥劑阿得拉爾（Adderall）和舒倍生（Suboxone），不過有一名目擊者證稱，史密斯當時並未有喝醉的情況，另一位支持史密斯訴訟的專家則證稱，史密斯撞上直升機時，時速在18至28英里（時速28至45公里）。

然而有一位目擊者證稱，事件發生後，她去醫院探望史密斯，對方告訴她「我真丟臉，我明明知道它就在那裡」。美國政府一方的專家也證稱，史密斯事發前曾停下雪車，試圖看清楚在小徑中的直升機，但由於天色昏暗才沒發現，之後又一路狂催油門，加速到時速65至70英里（時速105至113公里）。

法官馬克（Mark G. Mastroianni）最終採信美國政府一方專家的證詞，認定史密斯顯然知道該處有停直升機，因此在跑道上行駛時應該更小心，這是一件本來可以預防的事故，「如果他以更安全的速度行駛，他可能就能夠避免事故發生，或者至少不會受到那麼嚴重的傷害」。

不過馬克也認為，直升機組員有明顯疏失，根據調查報告指出，組員停下直升機後，曾經有多輛雪車經過，然而組員離開前卻沒有製作任何標記或照明，「他們將一架具有偽裝塗色的直升機停在一處樹木較茂密、且頻繁被使用的雪車車道上，卻沒有做出任何預防措施，造成事故風險」。

馬克認定，軍方將直升機停留在危險地點，又沒有對直升機進行充分的監督或做出警示，導致了原本可以避免的事故發生，雙方都有過錯，但他認為政府對於事故必須負擔60％責任，有較大的過失責任，判處美國政府須賠償史密斯330萬美元。