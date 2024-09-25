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「亞洲實力指數」台灣排名曝光！美國再次奪冠　中國軍力持續拉平

▲▼國軍金門防衛部，金防部太武操演。（圖／記者林名揚翻攝）

▲亞洲實力指數，台灣排名曝光。（示意圖／記者林名揚翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

獨立智庫洛伊國際政策研究所日前發布了《2024年亞洲實力指數》（2024 Asia Power Index）報告，美國仍是亞洲地區最有影響力的國家，總體分數相較2023年略微增加，排名第二的中國在8項關鍵指標中，僅在外交、貿易關係上超越美國，印度超越日本排名第三，台灣則在第14名。

洛伊國際政策研究所自2018年開始，每年都會發布《亞洲實力指數》調查報導，報告中針對亞洲27個國家的進行影響力評估，根據各國的文化、軍事、經濟、國防、貿易等8大關鍵指標得分進行排名，報告中將美國、中國歸類為超級大國，3至18名則歸類為中等國家，剩餘9國則歸類為小國。

報告顯示，美國是亞洲地區最有影響力的國家，總體分數相較2023年略微增加，但仍未達到2018年的水準，8大關鍵指標中在軍事能力、經濟能力、國防網路、文化影響力、抗壓性及未來資源部分均超過中國，中國在亞洲則擁有更強的外交影響力及貿易關係。

中國排行第二名，總體分數相較2023年略微0.2分，在外交影響力及貿易關係表現上拿下最高分，由於是貿易關係一直處於領先地位，反映出中國跟其他國家的牢固貿易和投資關係，且隨著中國在國防領域中不斷投入大量資金，軍事能力上已經逐漸縮小跟美國的差距。

報告分析，儘管中國在軍事能力指標中輸給美國，分數上卻不斷在拉近，且其中一項評價考量「亞洲軍事態勢」上卻首次領先美國，顯示一旦亞洲國家之間發生武裝衝突，中國相較美國更有能力在亞洲持續快速地部署軍隊，不過隨著美國致力加強跟日本、菲律賓、澳洲等國軍事聯繫，也讓美國在亞洲的軍事影響力得到強化。

印度今年超越日本拿下排行榜第3名，在未來資源指標的表現僅次於美國及中國，表現最差則是貿易關係。報告分析，考量到印度擁有的龐大資源與其他潛力，印度在亞洲的影響力遠低於預期，未來有很大的上升空間。

其餘前13名國家分別是日本、澳洲、俄羅斯、南韓、新加坡、印尼、泰國、馬來西亞、越南及紐西蘭，台灣排名第14名。

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