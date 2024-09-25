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牛肉乾裡沒牛肉！四川夫妻「豬肉乾當牛賣」　被抓時已賣出2000萬

▲▼夫妻購買豬肉乾，重新分裝後混充牛肉乾。（圖／翻攝陸媒）

▲夫妻購買豬肉乾，重新分裝後混充牛肉乾。（圖／翻攝陸媒）

記者柯振中／綜合報導

四川自貢近日破獲一起假肉混充事件，當地警方接獲報案稱，某廠商販售的牛肉乾品質不佳，可能是用假肉混充，於是迅速展開調查，發現王姓男子及張姓女子為了牟利，竟將豬肉乾以牛肉乾的名義賣出，銷售金額高達500萬餘元（人民幣，下同，約新台幣2,268萬元）。目前涉案5人已被逮捕，全案仍在調查當中。

綜合陸媒報導，四川自貢富順縣的警方接獲群眾報案，有民眾透過網路平台，購買了一款風乾氂牛肉，但外觀、口感上與牛肉有相當大的差異，懷疑是劣質產品混充髦牛肉乾。

警方獲報後將樣品送到檢驗部門，進行肉源性成分鑑定，發現這款牛肉乾當中，竟然有豬肉的成分。警方不敢大意，立即成立專案小組，開始循線追查。

▼夫妻購買豬肉乾，重新分裝後混充牛肉乾。（圖／翻攝陸媒）

▲▼夫妻購買豬肉乾，重新分裝後混充牛肉乾。（圖／翻攝陸媒）

警方調查後發現，王姓男子與張姓妻子為了牟利，在青海西寧租用了廠房，作為生產據點，並從當地大量進口豬肉乾，再雇用范姓員工、胡姓員工，對豬肉乾進行切割、秤重及重新包裝等工作，接著冒充髦牛肉乾，到網購平台上販售，總銷售額高達500萬餘元（約新台幣2,268萬元）。

目前王男、張女等共5名嫌犯全被逮捕，現場還查扣了2.27噸假冒的牛肉乾，各類包裝材料13萬套，以及3組生產設備。5人都已被採取刑事強制措施，詳細案情仍在偵辦當中。

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