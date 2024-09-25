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幫川普站台要收錢？梅蘭妮亞神秘進帳760萬　前幕僚曝她超在意1事

▲▼前美國總統川普及妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）今年很少一起出席造勢場合。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國共和黨候選人川普馬不停蹄造勢，妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）今年卻鮮少露面競選，難得出席政治活動、替丈夫拉抬聲勢，竟然就進帳23.75萬美元（將近新台幣760萬元），而且資金來源不明。前幕僚也爆料，她非常在意別人靠她名聲賺錢。

CNN等外媒報導，根據最新披露的川普財務報告，梅蘭妮亞今年4月在LGBT組織「木屋共和黨人」（Log Cabin Republicans）2場募款活動上演說，獲得23.75萬美元的「演講活動」報酬。儘管這筆款項被列為「木屋共和黨人」支付，主席莫蘭（Charles Moran）本月稍早卻表示，組織沒有為梅蘭妮亞的演說提供資金。

事實上，梅蘭妮亞今年很少參加丈夫的競選活動，除了上述2場「木屋共和黨人」演說，她僅與川普一起出席億萬富豪、大金主保羅森（John Paulson）在佛州舉辦的一場募款活動，並於7月的共和黨全代會上短暫露面。

▲▼美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（圖／路透）

▲梅蘭妮亞被爆料，很在意別人從她身上賺錢。（圖／路透）

《紐約郵報》等外媒指出，候選人的配偶通常不會因為出席競選及募款活動而獲得報酬，但梅蘭妮亞也不是第一次為出席政治活動收費。2022年12月，她就曾因為參加「木屋共和黨人」活動收到25萬美元，2021年12月在佛州演講之後，也收到親川普超級政治委員會提供的15.5萬美元。

前白宮新聞秘書、梅蘭妮亞前幕僚長格里沙姆（Stephanie Grisham）說，「她與競選活動如此脫節又如此缺席，以至於我幾乎可以看到她說，『如果我要把時間花在這裡，我就必須有錢拿。』即便是我們還在白宮的時候，她就一直很在意人們從她身上賺錢，因為她感覺這些錢應該由她自己來賺。」

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