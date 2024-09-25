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【瑪法達星座運勢】金牛座　09.25~10.01

圖文／鏡週刊

牛刀小試，機會絕佳。財宮喜訊連連的這段日子，功利與物欲滿足登上全月之最。可望以敬業樂業、勤懇負責贏得高度肯定，進而為自己推向更多優質機會與更佳跳板。把簡單的事做好，化平凡為神奇，也是成就。態度決定一切。是金子遲早會得到高度追捧，不會埋沒。宜認真打磨專業，準備下回合高飛。財力增強。愛情是心口不一的煩惱。

隨勢變通　以和為貴

意漸濃，脫離上週9月「月食」風暴，轉而又跨入10月「日食」風暴圈的本週，將以警訊：「水星╱海王星衝」開場，「天秤座日食」落幕。情勢詭譎多變。這段期間的「天秤座之月」，將因為象徵溝通協調的水星也進駐天秤座，而讓大環境氛圍更添天秤座價值強調的：外交協商、溝通對話、禮尚往來與異中求同。是一段有利於爭取和平與和諧的機會期。

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五大星象事件有：

1. 9月25日：「水星╱海王星衝」（一廂情願）

2. 9月26日：「水星╱冥王星三合」（見微知著）；水星轉進天秤座（異中求同）

3. 9月29日：「火星╱土星三合」（迎刃而解）

4. 9月30日：「水星╱太陽合」（通時達變）

5. 10月02日：「天秤座日環食」（關係調整）

本週三大星座主軸為：兩大正向的「火星效應」與「水星效應」。就星象符號意義而言，兩者意味，行動與主動是脫困致勝的關鍵。先發制人、捷足先登，才不會錯失先機、受制於人。

值得關注的是，10月2日的「天秤座日環食」。日月食週期影響通常擴及前後兩週，因此9月3日到10月16日都落在這波日月食警戒區。9月月食期多災多難，而進入10月的日食季節，末日感雖微幅減輕，但隨著最大吉星歲星即將在10月9日開始逆行（到年底），這個月分也恐將不平靜。

財經方面，本週財星鎮守天蠍座、效應正負相抵，而象徵財經震撼與政治變局的「日食效應」則逐漸加強力道。市場恐將再度深陷另一波短期風暴衝擊。天蠍座下的市場情緒通常趨於極端，帶點毀滅與重生式的大動作修正。投資人宜留心風險管控、審慎為上。

就個別星座而言，年度星象警訊力道減緩、頻率也大幅下降的本週，與上週相較，可說稍稍令人寬慰。最強運勢星落在天蠍座。金星坐鎮命宮，正能量滿滿，造就了個人在人際、金錢與情感經營上的順心如意。近期在工作發展上特別有突破，成績叫好又叫座。

運勢第二由獅子座蟬聯。緊追超級吉兆之後是10月初的「日食」，有大喜之事臨門，也有超級人生大考將近，對個人聲譽影響頗大。難關之後會有轉機；好運第三當屬處女座。財宮斬穫良多，一路又好事不斷，有當上龍頭老大或開疆闢土之類的開拓者成就。

本週災星厄相銳減，正負衝擊大致彼此抵銷，但仍未脫離下半年月食╱日食帶。對這波衝擊最有感的星座有：雙子、獅子、天秤與雙魚座。各自的人生重要關係諸如親子、同事、家人、寵物、情人或伴侶，會有重大調整與聚合。

星座排行

  1. 天蠍座：諸事大吉、如沐春風、無往不利、好事最多
  2. 獅子座：另闢蹊徑、乾坤易轉、百花齊放、轉變最大
  3. 處女座：道高一尺、加倍奉還、不虛此行、得失最奇
  4. 雙子座：信心滿滿、瘋狂造神、勇者無敵、氣勢最強

愛情運：★★★★　金錢運：★★★☆　事業運：★★★　（★★★★★為滿分，☆為半顆星）


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